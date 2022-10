Home

5 Ottobre 2022

A Quercianella installato un nuovo defibrillatore. Sabato 8 primo corso sull’utilizzo, come partecipare

Quercianella (Livorno) 5 ottobre 2022

Con il taglio del nastro da parte del presidente Ginevra Gani, al Centro socio culturale ricreativo S. Faniglione (CFQ) di via P. Nardini 10; è stato inaugurato un defibrillatore automatico esterno che va così ad arricchire l’offerta dei DAE attualmente in funzione a Quercianella.

L’apparecchio è collocato in un armadietto nel corridoio principale del CFQ e principalmente è pensato per un eventuale intervento di soccorso sia per i soci del Faniglione e per i bambini e il personale della scuola dell’infanzia Il Cavalluccio Marino.

Il DAE appena inaugurato è infatti dotato di elettrodi per trattare adulti e pazienti in età pediatrica (infantile e bambini).

Ovviamente l’apparecchio è anche a disposizione dell’intera popolazione negli orari di apertura del CFQ e, specie in estate, anche nelle ore serali in occasione degli spettacoli all’aperto.

Sabato 8 ottobre è previsto un primo corso di formazione per imparare il corretto uso del DAE.

Il corso è organizzato dal CFQ in collaborazione con la Misericordia di Antignano.

Per informazioni telefono 0586 580666 (Misericorida).

