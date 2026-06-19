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A Quercianella torna il cinema sotto le stelle con la rassegna Be Natural

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19 Giugno 2026

A Quercianella torna il cinema sotto le stelle con la rassegna Be Natural

Livorno 19 giugno 2026 A Quercianella torna il cinema sotto le stelle con la rassegna Be Natural

Le proiezioni, gratuite, nel suggestivo scenario del giardino dei Bagni Paolieri

Dal 23 luglio al 20 agosto nella frazione balneare di Quercianella si rinnova l’appuntamento con il cinema sotto le stelle. Cinque gli appuntamenti per Be Natural, riflessi di cinema e natura, rassegna cinematografica che propone opere che esplorano il legame fragile e necessario tra il genere umano e l’ambiente.

La rassegna, curata da Valentina P. Lombardi, vuole essere un invito alla consapevolezza ecologica, a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche di sostenibilità e di coraggio, attraverso le immagini e la forza delle storie proposte.

Anche quest’anno saranno i giardini dello storico Bagno Paolieri a trasformarsi in una sala cinematografica a ingresso libero.

La manifestazione, organizzata in compartecipazione con il Comune di Livorno, vede il sostegno di Crossover Sinergie per lo sviluppo, e la collaborazione di Alfea Cinematografica, Cineclub Arsenale, Pro Loco Quercianella, ristorante Ai Paolieri e VPL Servizi di Cultura.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’assessore al Turismo del Comune di Livorno Rocco Garufo, la curatrice Valentina P. Lombardi, Valentina Vergani per Crossover Sinergie per lo sviluppo e Sergio Bargagliotti dei Bagni Paolieri.

Di seguito il cartellone:

GIOVEDI 23 LUGLIO ORE 21.15:

Ospite in video Giovanni Storti, attore, regista, divulgatore ambientale

“Oltre il giardino ” di H. Ashby (1979, 1h 30’, USA)

Introduce Marco Bruciati docente e operatore culturale

GIOVEDI 30 LUGLIO ORE 21.30:

Ospite in video Chiara Grasso etologa e giornalista

“Flow – un mondo da salvare” di G. Zilbalodis (2024, 1h 25’, Lettonia Francia Belgio)

GIOVEDI 6 AGOSTO ORE 21.15:

In apertura: “48 gradi” (8’, ITA) di Andrea Di Iorio

“La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson (2018, 1h 40’, Islanda Francia Ucraina)

Introduce Claudia Pavoletti giurista e operatrice culturale

GIOVEDI 13 AGOSTO ORE 21.15:

“Mary Poppins” di Robert Stevenson (1964)

Introduce Valentina P. lombardi, formatrice, attrice, scrittrice

GIOVEDI 20 AGOSTO ORE 21.15:

Ospiti Jacopo Capanna, produttore cinematografico e Valerio Groppa, regista e sceneggiatore

“Gran finale” di Groppa (2015, 22’, ITA)