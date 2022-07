Home

Cronaca

A Quercianella torna la Crostinata 2022, degustazione itinerante lungomare

Cronaca

12 Luglio 2022

A Quercianella torna la Crostinata 2022, degustazione itinerante lungomare

Livorno, 12 luglio 2022

Giovedì 14 luglio a Quercianella si svolgerà la quinta edizione della “Crostinata”; degustazione itinerante lungomare con assaggi di crostini in tutte le salse, create per l’occasione dai ristoratori della frazione.

Organizzata da Proloco Quercianella con il patrocinio del Comune di Livorno, la festa partirà alle ore 19.30 dall’incantevole e suggestiva Baia del Rogiolo per proseguire lungomare verso Circolo Nautico, Moletto e Spiaggetta.

Lungo il percorso i partecipanti saranno accompagnati da musica e spettacoli. Via Pascoli, poi, ospiterà i visitatori con un aperimercatino, musica e street food.

In programma, oltre alla degustazione, la votazione dei crostini e la proclamazione del miglior “Tris di crostini made in Quercianella”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la viabilità subirà delle modifiche.

In particolare, dalle ore 12 alle ore 24 del 14 luglio, sarà istituito il divieto il transito e di sosta con rimozione forzata in via Pascoli, nel tratto da via Nardini a via Diego Martelli, e sarà istituito il limite di velocità di 30 km/h nei tratti di strada interessati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin