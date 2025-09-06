Home

6 Settembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 settembre 2025 A Rosignano arriva la Municipale in bicicletta

Il Sindaco Claudio Marabotti presenta la nuova iniziativa che vedrà gli agenti pattugliare parchi, piste ciclabili e lungomare su due ruote a pedalata assistita, per un contatto più diretto e immediato con la cittadinanza.

Una Polizia Municipale sempre più vicina ai cittadini, accessibile e presente sul territorio in modo capillare e sostenibile. Con questo obiettivo, l’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo ha attivato un nuovo servizio di pattugliamento in bicicletta che in questi primi giorni ha già suscitato la positiva meraviglia di cittadini e turisti.

Il Comune ha infatti acquistato due biciclette a pedalata assistita che consentiranno agli agenti della Polizia Municipale di svolgere i loro servizi di controllo e presidio all’interno dei parchi pubblici, lungo le piste ciclabili e sui percorsi lungomare.

“La reazione dei cittadini è stata di grande apprezzamento,” ha dichiarato il Sindaco di Rosignano Marittimo, Claudio Marabotti. “Questo nuovo servizio ci permette di avere un approccio più diretto e informale. I cittadini possono fermare i nostri agenti con più facilità per segnalazioni o richieste, superando quella barriera che a volte i veicoli a motore possono creare. È esattamente questo il messaggio che vogliamo lanciare: una Polizia Municipale a portata di mano, per una maggiore sicurezza e vivibilità del nostro territorio.”

Il servizio non prevede la creazione di un nucleo dedicato, ma sarà integrato nella normale attività del Comando. Gli agenti utilizzeranno le biciclette secondo una programmazione settimanale flessibile, studiata per rispondere in modo mirato alle diverse esigenze di controllo e prevenzione nelle varie aree del Comune.

Questa iniziativa si inserisce in una visione più ampia di prossimità e contatto con la comunità, rafforzando la presenza delle istituzioni nei luoghi di aggregazione e del tempo libero, e promuovendo al contempo una mobilità più ecologica e agile per gli operatori della sicurezza.

