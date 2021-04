Home

A Rosignano ci si laurea nella sala consiliare. Il modulo per fare domanda

14 Aprile 2021

Da maggio sara’ possibile discutere la tesi di laurea in modalità telematica nella sala consiliare del palazzo comunale

Rosignano Marittimo (Livorno) 14 aprile 2021

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la Giunta Comunale con Delibera n.67 del 9 aprile 2021 ha dato disposizioni affinché:

a partire dal mese di maggio i laureandi residenti nel Comune di Rosignano possano discutere la tesi di laurea nella sala del Consiglio comunale; in collegamento telematico con il proprio Ateneo.

Un modo per restituire solennità e la giusta atmosfera a un momento così importante nella vita di ogni studente.

Per utilizzare la sala Consiliare, ubicata presso la sede comunale del Castello di Rosignano Marittimo, lo studente dovrà:

far richiesta compilando il modello presente sul sito istituzionale dell’Ente, da inviare tramite pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it o consegnare presso l’Ufficio Protocollo (in via dei Lavoratori 21), con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno della discussione della tesi.

Nella sala consiliare, dotata di maxi schermo e connessione Wifi, mantenendo le dovute misure di distanziamento sociale sarà consentito l’accesso a un massimo di 10 persone.

La discussione della tesi di laurea dovrà svolgersi durante l’orario di apertura degli uffici, compatibilmente con la disponibilità della sala stessa e la presenza in servizio del personale tecnico addetto a sovraintendere l’uso delle infrastrutture multimediali.

Il laureando è tenuto a portare il proprio pc e deve essere in grado di gestire autonomamente le proprie strumentazioni.

Sarà consentita la discussione di una sola tesi al giorno, in modo da poter garantire la sanificazione della sala prima di ogni seduta. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0586 724237 in orario di ufficio.

