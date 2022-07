Home

27 Luglio 2022

A Rosignano il festival di arte di strada e arti circensi, ispirato al mondo delle fiabe “Tre civette sul comò”

“TRE CIVETTE SUL COMÒ” – FIABE E MAGIE A ROSIGNANO MARITTIMO

6 E 7 AGOSTO 2022 DALLE 18 ALLE 24

Rosignano Marittimo (Livorno) 27 luglio 2022

Sabato 6 e domenica 7 agosto si terrà la quarta edizione di “Tre civette sul comò”, il festival di arte di strada e arti circensi, ispirato al mondo delle fiabe, che ancora una volta animerà di magia e suggestioni il borgo di Rosignano Marittimo.

Dopo il grande successo della prima edizione e dopo aver caparbiamente resistito nei due anni della pandemia con molte limitazioni, organizzando piccoli spettacoli e momenti di svago dedicati in particolar modo ai bambini, il festival tornerà a riempire di suggestioni i vicoli e le piazze del paese con 10 spettacoli, 12 personaggi itineranti, 20 artisti in parata e 7 aree tematiche.

L’iniziativa sarà gratuita ed accessibile a tutti, turisti e residenti, quindi le chiusure delle strade del borgo avranno il mero scopo di sicurezza e logistica e non ci sarà bigliettazione.

La Proloco di Rosignano Marittimo ancora una volta ha affidato la direzione artistica del Festival all’Associazione Mantica che dal 2019 si è contraddistinta per correttezza e qualità artistica, con numeri acrobatici e performace di livello internazionale.

Anche per questa edizione Mantica ha selezionato spettacoli inediti, difficili da poter vedere in altri festival analoghi, come “Il Genio Impossibile” dell’artista Shazam, che si è classificato quarto al Campionato Mondiale di magia, o come “Ecomonster Puppet Show”, spettacolo che ha vinto vari premi a festival internazionali. Ogni spazio del borgo di Rosignano Marittimo sarà animato da delle attrazioni, le tre piazze principali ma anche gli angoli ed anfratti che costeggiano la Via Lunga che porta al Castello. Tornerà inoltre il “Luna Park di Mary Poppins” e arricchiranno l’evento: un mercatino tematico e i banchi di Street Food di Millante Eventi.

Il programma completo del festival, con mappa interattiva degli spettacoli dislocati per le vie del paese, è disponibile sul sito www.compagniamantica.it/tre-civette-sul-como .

Tutti i bambini sono invitati a partecipare con i loro costumi preferiti alla parata “La ciurma di Capitan Uncino” che si terrà tutte le sere, dalle 19:00 alle 20:20 e dalle 21:20 alle 22:40, ad opera della Fantomatik Orchestra, una delle più storiche e longeve Street Band Italiane.

Come sempre, ed è un elemento importante che caratterizza la comunità di Rosignano Marittimo, tutto il paese parteciperà all’iniziativa, con attività commerciali ed associazioni che stanno organizzando per offrire proposte a tema fiabe. L’impegno di Luigi Marino e tutta la Proloco, il supporto e la condivisione del progetto con l’Amministrazione Comunale, la professionalità dell’Associazione Mantica hanno permesso di presentare un festival di livello nazionale che coniuga valenza artistica e promozione turistica del territorio, contribuendo a far conoscere la bellezza del borgo medioevale di Rosignano Marittimo.

