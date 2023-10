Home

27 Ottobre 2023

A Rosignano tanti eventi Halloween per bambini e famiglie

Livorno 27 ottobre 2023 – A Rosignano tanti eventi Halloween per bambini e famiglie

Si avvicina la festa di Halloween e il nostro territorio si sta organizzando per vivere al meglio la notte più spaventosa dell’anno.

Si parte già da venerdì 27 con “Metti una sera in biblioteca…Halloween”, evento che vedrà letture animate e laboratori creativi per bambini dai 6 agli 11 anni nella sala della Biblioteca Comunale di Rosignano Solvay. L’iniziativa è gratuita, con cena al sacco a carico delle famiglie.

Per info e iscrizioni: prestito.biblioteca@comune.rosignano.livorno.it; 0586-724500.

“Aspettando Halloween, un porto di magia!” è il nome dell’iniziativa che si svolgerà domenica 29 ottobre al porto Marina Cala de’ Medici. Dalle 16 alle 19 spettacoli di magia e bolle di sapone e un gran finale con illusioni per grandi e piccini. L’ingresso è gratuito.

Ma sarà martedì 31 il giorno in cui saranno concentrate le maggiori iniziative.

All’Area Feste di Rosignano Marittimo, la ProLoco di Rosignano Marittimo, in collaborazione con Mantica, propone “Mortica, la paura è servita”, un vero e proprio percorso di paura, che avrà inizio alle ore 17, con una caccia al tesoro per bambini da 6 a 12 anni. Per i ragazzi dai 14 anni in poi, invece, a Villa Pertusati sarà organizzato “Tre corvi sul comò” (info e iscrizioni: 0586-324183).

A partire dalle 19.00 è prevista l’apertura del ristorante con menù a tema Halloween, giochi per piccoli, bevande per adulti, area foto, area dance, premio miglior maschera e tanto altro.

Serata di attività per bambini e famiglie anche all’Ordigno di Vada, organizzato dal Teatro, in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Vada, con balli, laboratori a tema, palloncini e tatuaggi terrificanti. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco di Vada al numero 0586-788373.

Anche al Circolo Arci del Gabbro si aspetta la notte della paura con giochi per bambini, la pentolaccia degli orrori e una speciale lotteria.

“La Festa di Hallowenn – spiega la Vicesindaca Licia Montagnani – negli anni è diventata sempre più importante e apprezzata da bambini e ragazzi. Perciò, in questi giorni sono molte le occasioni organizzate dalle varie ProLoco e dalle singole attività commerciali per celebrarla, oltre all’evento di cultura e intrattenimento organizzato dalla nostra Bibliteca per il 27. Accogliamo con piacere l’impegno dimostrato da tutti perché bambini e famiglie possano vivere una giornata felice e spensierata”.

