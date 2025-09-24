Home

A Rosignano un corso per raccogliere funghi e come riconoscerli. Come partecipare

24 Settembre 2025

Anche quest’anno nei locali del Museo di Villa Pertusati a Rosignano Marittimo il 24-25 e 27 novembre dalle 21 alle 23 si terrà il consueto corso propedeutico regionale per la raccolta dei funghi. Coloro che vogliono iscriversi devono andare sul sito https:/ www.agmtmicologia.org (seguire il percorso corsi regionali, iscrizione corsi).

I corsi propedeutici alla raccolta e al consumo di funghi vengono svoltidai gruppi AGMT nei territori a loro più vicini. Tali corsi – come quello di Rosignano – sono rivolti a tutti i residenti in Toscana con età maggiore a 14 anni (questi avranno una riduzione del 50% sulla quota di pagamento per il permesso regionale racconta funghi). I corsi sono gratuiti e hanno una durata totale di sei ore suddivise in tre incontri di due ore ciascuno. Ad ogni corso potrà partecipare un massimo di 30 persone. A tutti i partecipanti che hanno eguito regolarmente il corso, la Regione rilascerà l’attestato di partecipazione.

La finalità dei corsi è quella di ridurre gli infortuni durate la ricerca dei funghi e ridurre i casi di intossicazione dovuta al loro consumo. Per questo durante le lezioni saranno trattati argomenti relativi al comportamento da tenere nei boschi, alla conoscenza e il riconoscimento dei diversi tipi di funghi commestibili ed ai loro “sosia” tossici, alle modalità di costo e alle normative sulla raccolta.