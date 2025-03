Home

29 Marzo 2025

Livorno 29 marzo 2025 A Rufina l'MVTomei gioca l'ultima di andata della pool salvezza

Oggi, alle 17.30 il match in casa della Polisportiva Remo Masi

Neanche il tempo di assimilare la gioia per il successo interno contro Foiano della Chiana, che è già tempo di tornare in campo. Lo IES MVTomei sfiderà domani pomeriggio sabato 29 marzo alle ore 17.30 i padroni di casa della Polisportiva Remo Masi a Rufina. La gara chiuderà il girone di andata della Pool Salvezza, che vede fino a questo momento la squadra dei Vigili del Fuoco imbattuta dopo quattro partite in cui sono arrivate altrettante vittorie.

“I ragazzi sono contenti naturalmente dopo quattro successi – spiega alla vigilia della sfida coach Cristian Casoli – affronteremo una squadra che è arrivata quinta nel suo girone, hanno un paio di giocatori che battono in salto e un buon opposto, sono una squadra equilibrata. Noi dovremo lavorare sulla nostra battuta e la nostra ricezione, nell’ultima gara abbiamo un po’ faticato in questi due aspetti. Vogliamo chiudere in bellezza l’andata per poi affrontare al meglio la seconda parte del girone”.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo DIAMANTI, Giacomo LANGELLA; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA, Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Flavio PELLUMBI e Alessio MAZZUCA. Coach: Cristian Casoli.