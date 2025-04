Home

30 Marzo 2025

A Salerno 2 punti di capital importanza per la volata playoff della Pielle

Una TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO mai doma mette le mani su 2 punti di capitale importanza nella volata playoff, espugnando il parquet della Power Basket Salerno dopo un supplementare per 89-90.

Partita vivace e ad alto punteggio, con la squadra di coach Andrea Turchetto costretta a rincorrere per oltre 40 minuti; la Power, infatti, vive della pazzesca serata di Cappelletti e Kekovic (47 punti in coppia con percentuali altrettanto da leccarsi i baffi), mentre la Pielle ha il merito di rimanere sempre in scia, non solo grazie ai punti di Ennio Leonzio (29 punti) ma anche all’alternanza di soluzione dentro e fuori dal pitturato. Il finale punto a punto, al termine dei tempi regolamentari, non premia né Salerno, né la Pielle. L’overtime si apre con la tripla di Hazners, ma dall’altra parte Cappelletti sembra Steph Curry (prima di commettere il 5° fallo). Salerno, con Chaves, mette nuovamente il naso avanti (89-87), in attesa della tripla di ghiaccio marcata Leonzio. Tiro, supplementare, partita. Due punti chiave in vista della supersfida vs. la Gema Montecatini di sabato 5 aprile al Modigliani Forum.

Power Basket Salerno – Toscana Legno Pielle Livorno: 89-90 d.1t.s.

POWER BASKET: Cappelletti 26, Mei 10, Chaves 13, Matrone 3, Triassi, Misolic 9, Annarumma ne, Biccardi ne, Saladini 4, Zampa 3, Candotto, Kekovic 21. All. Carone.

TOSCANA LEGNO: Del Testa 9, Bonacini ne, Venucci 8, Leonzio 29, Vedovato 6, Cepic 9, Klyuchnyk 13, Sinagra, Lucarelli 2, Hazners 14, Campori. All. Turchetto.

Arbitri: Lanciotti di Porto San Giorgio e Antimiani di Motenegranaro

Parziali: 25-19, 22-20, 20-20, 16-24, 6-7