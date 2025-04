Home

A Salviano torna la Sagra dei Baccelli: è la 133^ edizione

24 Aprile 2025

A Salviano torna la Sagra dei Baccelli: è la 133^ edizione

Livorno 24 aprile 2025 A Salviano torna la Sagra dei Baccelli: è la 133^ edizione

Ritorna domenica 4 maggio, a partire dalle ore 9, la Sagra dei Baccelli di Salviano. È il 133° appuntamento con questa storica tradizione livornese, promossa dalla Parrocchia di S. Martino e dal Circolo Arci “Carli” Salviano con il sostegno del Comune di Livorno e della Fondazione LEM. Una festa nata secoli fa come festa religiosa di ringraziamento, a Salviano perché quella era la campagna di Livorno.

La gente di Salviano continua a tenere vive e a far conoscere le tradizioni di questa parte di città, che non è più campagna ma che mantiene ancora, in alcuni spazi sociali come la Chiesa ed il Circolo, l’identità e le abitudini di un tempo, come hanno sottolineato gli organizzatori nel corso della presentazione dell’iniziativa tenutasi oggi a Palazzo Comunale.

Erano presenti l’assessore al Commercio e al Turismo Rocco Garufo, Claudia Desideri responsabile dell’ufficio Commercio su aree pubbliche, Fabio Altini presidente del Circolo Arci Carli Salviano insieme agli altri rappresentanti del Circolo Rossella Porri, Maurizio Palomba e Renata Caciagli, Antonio Antoni e Luciana Lenzi rappresentanti della Parrocchia di S. Martino Comunità Pastorale Tre Arcangeli, Sharon Ferrini, Simona dell’Omodarme e Marco Baglini in rappresentanza dei commercianti.

Anche quest’anno, come nel 2024, i banchi saranno posizionati sulla strada principale, via di Salviano. “L’anno scorso – ha detto l’ass. Garufo – abbiamo ottenuto un ottimo riscontro, dopo alcune edizioni che non avevano avuto una buona riuscita per motivi di sicurezza e per la presenza del cantiere per il nuovo ponte sul Rio Maggiore. Per questa 133ª edizione ci auguriamo di ripetere il successo, i 50 banchi disponibili sono già stati quasi tutti assegnati e quei pochi rimasti liberi andranno sicuramente esauriti il giorno stesso della manifestazione. Ringrazio il Comitato organizzatore e come Amministrazione auspichiamo che l’evento possa avere una ricaduta positiva su tutte le attività commerciali”.

Saranno presenti banchi e furgoni alimentari e della somministrazione, banchi di abbigliamento, di oggetti per la casa, e non mancheranno ovviamente i baccelli, con alcune aziende agricole di via di Salviano che domenica saranno aperte.

Rimarranno aperte, per unirsi alla festa, anche le attività commerciali del quartiere, dal panificio al bar alla macelleria.

In via della Chiesa di Salviano troveranno invece posto le associazioni. Numerose, come sempre, e tra le più rappresentative della città. Tra di esse Ant Associazione nazionale tumori, le associazioni dei donatori Avis e Gruppo Fratres, l’associazione Cure Palliative, Una rosa per il Camerun, Auser, Anpana, Trine e Merletti, Comunità pastorale Tre Arcangeli e altre.

Il tratto di via di Salviano occupato dalle bancarelle domenica 4 maggio sarà temporaneamente chiuso al traffico. Al “cuore” della festa ci si potrà avvicinare da via di Levante e da via dei Pelaghi.

Ricco, come al solito, il programma delle iniziative, pensate per tutte le fasce di età. Queste le principali:

Venerdì 2 maggio

alle ore 21 torneo di burraco al Circolo Arci Salviano.

Sabato 3 maggio

alla ore 21 nella Chiesa di San Martino di Salviano concerto delle corali.

Domenica 4 maggio

alle ore 9 inizio della Festa con apertura dei banchi commerciali e degli stand delle associazioni, che rimarranno aperti fino a sera.

Alle ore 10.30, nella Chiesa di San Martino, Messa di Ringraziamento.

Alle ore 10.30 torneo di dama presso il Circolo Arci “Carli” Salviano.

Alle ore 10.30, sempre presso il Circolo, l’Associazione Ornitologica presenta “Amici volanti”.

Alle ore 12.30 pranzo alla carta presso il Circolo con piatti della tradizione (non occorre la prenotazione). Anche a tavola non mancheranno i baccelli, coltivati appositamente per il Circolo dall’azienda agricola salvianese “Garzelli”. Nel menu anche la “Zuppa salvianese”, preparata seguendo l’antica ricetta del posto.

Per i più piccini, dalle ore 15 alle ore 19 presso il Circolo Arci, “Cocorito”, animazione con Andrea Suardi.

Dalle ore 17 alle ore 18 “Magico Matto”, spettacolo di magia per bambini.

Dalle ore 15 alle ore 19, presso l’oratorio della Chiesa, i bambini potranno conoscere e passeggiare con i cavallini pony del Vignaccio Horse Ranch di Crespina. Ci saranno anche i ragazzi cantanti e artisti di strada “Amici di Paolo”.

Dalle ore 16 visite guidate al piccolo “museo” della Chiesa con i suoi interessanti reperti. Ci sarà la possibilità di visitare anche alcune antiche sepolture riportate alla luce in occasione di recenti campagne di scavo.

Alle ore 21 al Circolo Arci “Carli” Salviano cena sociale a menu fisso con karaoke (occorre la prenotazione).