A San Jacopo approdano i pellegrini, messa e festa popolare con musica medievale in piazza

30 Giugno 2023

Livorno 30 giugno 2023 – A San Jacopo approdano i pellegrini, messa e festa popolare con musica medievale in piazza

Ultreya!” è il saluto e l’augurio che da secoli si scambiano i pellegrini per Santiago ed è anche il titolo della serie di eventi che si svolgono tra le città del Cammino di San Jacopo, itinerario storico-devozionale jacopeo che, parte toscana del Cammino di Santiago, collega sette città e sette cattedrali (Firenze, Prato, Pistoia, Pescia, Lucca, Pisa e Livorno).

L’apertura di questa manifestazione, dal titolo “L’Approdo a San Jacopo”, sarà una festa popolare e si terrà a San Jacopo in Acquaviva a Livorno domenica 2 luglio, a partire dalle ore 18, quando giungeranno pellegrini e camminatori provenienti da diversi itinerari livornesi (Cammino di San Jacopo, Cammino dei Navicelli, Montenero-San Jacopo, Valle Benedetta, Cammino di Santa Giulia e altri). La partecipazione ai gruppi in cammino è libera.

L’organizzazione è a cura dalla Sezione Nautica San Jacopo e il patrocinio del Comune di Livorno e la collaborazione con la ProLoco di Livorno mentre l’evento “Ultreya!” è organizzato dal Capitolo Toscano della Confraternita di San Jacopo di Compostella, dalla Comunità Toscana il Pellegrino e da Federcammini.

Alle ore 19 sarà celebrata una Santa Messa nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva alla quale seguiranno canti gregoriani e il significativo rito comunitario di consegna delle Credenziali per chi parte per Santiago, per chi desidera percorrere il Cammino di San Jacopo, la via Francigena, la via di Francesco e tutti gli altri itinerari con mete spirituali. Non è richiesto nessun pagamento per la Credenziale e si può partecipare liberamente (consigliabile prendere contatti prima con il capitolo scrivendo a confraternita.capitolo.toscana@gmail.com)

La serata proseguirà con un concerto di musica medievale (ore 20.15) e, per tutta la serata, con la visita guidata alla Cripta di San Jacopo, mentre alle 21 avranno inizio i festeggiamenti in piazza con l’accensione della luminaria (ore 21.30) e la rievocazione dell’approdo dei pellegrini che tornano da Santiago via mare.

