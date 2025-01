A San Jacopo la Befana arriva in anticipo: appuntamento questo pomeriggio!

Home

4 Gennaio 2025

Livorno 4 gennaio 2024

Grande festa oggi, sabato 4 gennaio, a San Jacopo, dove le Befane si preparano a portare allegria e tradizione per le vie del quartiere. L’evento, organizzato dal Circolo Vivi San Jacopo e dal Circolo Arci di Sorco, è un’occasione imperdibile per grandi e piccini di immergersi nell’atmosfera unica della Befanata.

La manifestazione inizierà alle ore 16:00 con una passeggiata musicale, partendo dalle Scuole Brin in via Sardegna. Le Befane e i Befanotti, armati di sorrisi e canzoni, attraverseranno il quartiere augurando buona fortuna per il nuovo anno agli abitanti e ai commercianti, portando con sé lo spirito gioioso di questa tradizione.

Alle ore 17:30, la festa si sposterà presso il Circolo Arci, in via San Jacopo in Acquaviva 86, dove i partecipanti saranno accolti con calze piene di dolcetti, sorprese e tante attività per tutta la famiglia. Non mancheranno danze e uno spettacolo di burattini per intrattenere i più piccoli e riportare il sorriso anche agli adulti.

L’invito è aperto a tutti: “Venite, venite!”, gridano le Befane di San Jacopo, pronte a regalare un pomeriggio di divertimento e condivisione nel cuore del quartiere. Non resta che prepararsi a vivere un anticipo di Epifania all’insegna della tradizione e della comunità.