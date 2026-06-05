Home

Cronaca

A San Jacopo una mattinata dedicata alle adozioni: appuntamento con i cani del canile di Livorno

Cronaca

5 Giugno 2026

A San Jacopo una mattinata dedicata alle adozioni: appuntamento con i cani del canile di Livorno

Livorno 5 giugno 2026 A San Jacopo una mattinata dedicata alle adozioni: appuntamento con i cani del canile di Livorno

Una mattinata all’insegna dell’amore per gli animali e della sensibilizzazione sulle adozioni responsabili. Domani, sabato 6 giugno, l’associazione A.L.C.A. sarà presente alla Baracchina Bianca di San Jacopo per promuovere l’adozione dei cani ospitati dal canile di Livorno.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 8.30 alle 12.30 e rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino alcuni degli amici a quattro zampe che attendono una famiglia pronta ad accoglierli e offrire loro una nuova vita.

I volontari dell’associazione saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui percorsi di adozione, raccontare le storie dei cani presenti in struttura e rispondere alle domande di chi sta pensando di compiere un gesto di grande generosità e responsabilità.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di passare a trovare i volontari, conoscere i cani del canile e scoprire come un semplice incontro possa trasformarsi nell’inizio di una splendida amicizia.

“Vi aspettiamo”, è l’appello lanciato dalla presidente dell’associazione A.L.C.A., Giovanna Giusti, che invita tutti a partecipare all’evento e a sostenere la cultura dell’adozione.