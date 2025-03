Livorno 3 marzo 2025 A San Severo 4° sigillo consecutivo per la Pielle

Quarto sigillo consecutivo per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, al termine di una gara vibrante per l’intero arco dei 40 minuti, è riuscita ad espugnare il fortino dell’Allianz Pazienza San Severo. Punteggio alto (84-86) sul parquet del palasport Falcone e Borsellino. In un ambiente caldo e mai domo così come la squadra di coach Bernardi; l’avvio è tutto di marca piellina (2-11), nonostante la fiscalità dei due arbitri. San Severo non ci sta e al primo mini intervallo sono proprio i pugliesi a mettere il naso avanti sul 22-20. Nel secondo quarto la Pielle trova punti preziosi da ogni sua risorsa, in particolare da Hazners e dalla coppia Vedovato-Klyuchnyk (40-42 alla pausa lunga). Nella ripresa il trend non cambia, la sfida scorre via sul filo dell’equilibrio con continui cambi di guida. Si arriva al fotofinish dove la Pielle, con Leonzio, tenta di mettere la parola fine, ma è Moffa a respingere l’assalto. Capitan Campori, Del Testa e Leonzio riportano la Toscana Legno a +2, palla in mano. Attacco farraginoso, ultimo possesso nelle mani di butta ma il tiro va a spegnersi sul ferro. Esulta la Pielle.

Allianz Pazienza San Severo-Toscana Legno Pielle Livorno: 84-86

ALLIANZ PAZIENZA: Igbanugo 3, Bugatti 17, Moffa 15, Pellicano 4, Gherardini 9, Cane 13, Mobio 4, Petrusevski D. ne, Mecci ne, Petrusevski G. 5, Toure 5, Bandini 9. All. Bernardi.

TOSCANA LEGNO: Del Testa 8, Bonacini ne, Venucci 13, Leonzio 17, Vedovato 6, Cepic 7, Klyuchnyk 16, Lucarelli ne, Hazners 10, Campori 9. All. Campanella.

Arbitri: Correale di Roma e Manganiello di San Giorgio del Sannio

Parziali: 22-20, 18-23, 23-19, 21-24