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A San Vincenzo torna Vintage e Vinili

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22 Luglio 2026

A San Vincenzo torna Vintage e Vinili

San Vincenzo (Livorno) 22 luglio 2026

Il fascino intramontabile del vinile e lo stile senza tempo del mondo vintage tornano a far battere il cuore della Costa degli Etruschi: venerdì 24 e sabato 25 luglio, Piazza Unità d’Italia a San Vincenzo ospiterà la quarta edizione di “Vintage & Vinili”, la manifestazione fieristica culturale che unisce shopping, tempo libero e socialità, organizzata da Ganzo! Eventi Culturali con il patrocinio del Comune di San Vincenzo.

Per due sere di fila, dalle 18:00 fino a mezzanotte, il centro cittadino si trasformerà in una Mostra Mercato a cielo aperto, a ingresso completamente gratuito e ospiterà gli stand di espositori selezionati e rivenditori del comparto vintage e del collezionismo musicale. Un appuntamento ormai fisso dell’estate sanvincenzina, capace di richiamare non solo collezionisti e amatori da tutta la Toscana, ma anche di intrattenere i tantissimi turisti e vacanzieri in cerca di una serata originale e ricca di atmosfera dopo una giornata al mare.

Giunto alla sua quarta edizione, il format Vintage & Vinili propone una formula di successo tra musica e stile, tra cultura dell’usato e passione per il collezionismo, presentando al pubblico una selezione accurata di espositori da tutta Italia. I visitatori potranno perdersi tra banchi colmi di dischi in vinile 33/45 giri e Mix, CD, DVD e rarità musicali che spaziano dal rock classico al jazz, dalla New Wave all’universo della musica italiana. Parallelamente, l’area dedicata al vintage offrirà pezzi unici di abbigliamento d’epoca, accessori, occhiali da sole, modernariato e oggetti da collezione che hanno segnato la storia del costume del secolo scorso e che strizzano l’occhio alla cultura del riuso e del riciclo creativo.

Piazza Unità d’Italia, a pochi passi dal porto turistico di San Vincenzo, è la cornice perfetta per questa alchimia e rappresenta il punto di partenza ideale per una passeggiata post-spiaggia tra rarità e moda rétro, immersi nella bella atmosfera di Vintage & Vinili, resa ancora più magica sabato 25 luglio a partire dalle 19:00, dall’esposizione di auto e moto d’epoca a cura di Club A.M.I.C.O. Venturina Terme e Vespa Club San Vincenzo.

Per tutti i collezionisti musicali, gli appassionati del mondo vintage e i turisti in vacanza in Toscana, l’appuntamento con Vintage & Vinili San Vincenzo è per venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18:00 alle 24:00, in Piazza Unità d’Italia.