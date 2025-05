Home

“A scuola del Sole: impariamo a proteggere la pelle” coivolti 200 ragazzi al primo incontro

26 Maggio 2025

Campagna di sensibilizzazione sulla p revenzione dei tumori cutanei nella provincia di Livorno

Si è tenuto a Livorno un primo incontro, presso la sala Ferretti in Fortezza Vecchia che ha visto coinvolti quasi 200 ragazzi del 3° anno delle medie Brin e Michelangelo e del primo delle superiori Cecioni, Iti e Mattei di Rosignano.

La “Scuola del Sole: Impariamo a Proteggere la nostra pelle” è una campagna di sensibilizzazione sulla Prevenzione dei tumori cutanei nella provincia di Livorno. Nata da una proposta del socio del Rotary Club Livorno; Massimiliano D’Erme dermatologo, e proposta insieme al collega oncologo dr Antonio Pellino, é promossa dalla U.O. di Dermatologia, Ospedale di Livorno e dal Rotary Club di Livorno con l’obiettivo di educare gli studenti di scuole medie e superiori, i loro familiari e gli insegnanti sull’importanza di una corretta esposizione solare, al fine di prevenire le ustioni solari e ridurre il rischio di sviluppare tumori della pelle, in particolare il melanoma maligno.

Numerosi studi dimostrano che le esposizioni solari e le ustioni, soprattutto nei primi anni di vita, rappresentano uno dei principali fattori di rischio per il melanoma cutaneo. In Italia, e in particolare a Livorno, l’incidenza di questa patologia è in costante aumento, con dati locali che superano la media nazionale.

Il Rotary Club Livorno intende ripetere nel corso del prossimo anno scolastico questa iniziativa che ha riscosso interesse e partecipazione, coinvolgendo ancora di più le scuole cittadine.