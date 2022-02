Home

21 Febbraio 2022

A Shangai e Garibaldi è carnevale con SVS

Livorno 21 febbraio 2022

Giochi tradizionali, tombolata e vernacolo per festeggiare il Carnevale a Shangai e in piazza Garibaldi! Così SVS Pubblica Assistenza, in occasione della festa più popolare dell’anno, porterà fra la gente di ogni età, il sorriso e tanto buonumore.

“Complici” di questo programma saranno i volontari che seguono i progetti che da tempo SVS porta avanti con altre realtà del territorio.

Il primo appuntamento in calendario è a Shangai, dove grazie al progetto “Percorsi di rigenerazione sociale e culturale a Livorno – Effetto Link”, gestito da SVS con Arci e la cooperativa San Benedetto; il Centro Civico è diventato punto di ritrovo e sede d’iniziative di vario genere.

Ed è proprio qui, in via Fratelli Bandiera 23, che giovedì 24 febbraio alle 16, si svolgerà la festa di carnevale con tombolata e spettacolo di vernacolo con l’attrice Doranna Natali.

In preparazione dell’incontro gli ospiti hanno realizzato piccole maschere che indosseranno durante la festa, per rallegrare gli animi e l’atmosfera.

SVS continua le sue aperture del Centro Civico tutti i giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e i venerdì dalle 9 alle12, con corso di ginnastica dolce; corso di uncinetto, visite e controlli su prenotazione.

Tutte le attività sono gratuite. Il numero da contattare è 331/3060234.

Per i giovanissimi l’appuntamento è per il 24 e il 28 febbraio alle 16 in piazza Garibaldi alla “baracchina 12” gestita da SVS in collaborazione con la Misericordia di Montenero e aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì.

Qui, come è ormai noto, il progetto “Percorsi di rigenerazione sociale e culturale a Livorno -Effetto Pop 2.0” anima il quartiere, con proposte di vario genere, proprio come il prossimo carnevale, che sarà festeggiato con l’organizzazione dei tradizionali giochi di strada, come il tiro alla fune, il gioco delle sedie e altro.

Lo spettacolo che farà brillare gli occhi ai bambini, coinvolgendoli attivamente, sarà quello delle bolle, piccole, medie e soprattutto giganti.

Buon carnevale a tutti da SVS!

