Home

Eventi

A Shangai regali, calze e merenda con la Befana. I bambini sono attesi

Eventi

4 Gennaio 2024

A Shangai regali, calze e merenda con la Befana. I bambini sono attesi

Livorno 4 gennaio 2023 – A Shangai regali, calze e merenda con la Befana. I bambini sono attesi

La Befana porta magia e gioia a Shanghai: Regali, Calze e Merenda per i bambini

Nel cuore del quartiere di Shanghai, l’attesa è palpabile; la Befana è pronta a portare la sua magia e a distribuire gioia ai piccoli di Livorno.

Grazie all’iniziativa congiunta dell’Associazione Oltre per Livorno e della Fondazione Caritas, un evento speciale si terrà nel quartiere di Shanghai per accogliere la dolce strega volante.

Il 6 gennaio, alle ore 16; la Befana in persona farà il suo ingresso presso la struttura delle “Suorine” in via Giolitti. Darà il via a un pomeriggio ricco di sorprese e divertimento. Tutti i bambini sono invitati a partecipare a questa festa speciale, dove la Befana distribuirà con affetto calze piene di doni e giocattoli, portando sorrisi e allegria.

L’atmosfera si riempirà di entusiasmo mentre i bambini aspettano con ansia la visita della Befana, pronta a colmare di felicità i loro cuori. L’Associazione Oltre per Livorno e la Fondazione Caritas hanno preparato un evento indimenticabile, con tanto di merenda per riscaldare i cuori e condividere momenti speciali insieme.

La Befana, simbolo di generosità e amore, invita tutti i piccoli abitanti di Livorno a partecipare numerosi a questa giornata magica. Sarà un’occasione unica per vivere l’atmosfera incantata della Befana e creare ricordi indimenticabili che rimarranno nei cuori dei bambini per sempre. Non mancate, perché la Befana vi aspetta con il suo carico di sorprese e la sua contagiosa allegria!

A Shangai regali, calze e merenda con la Befana. I bambini sono attesi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin