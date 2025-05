Home

A Solvay le donne in dolce attesa scendono dall’auto tra i bidoni dell’immondizia

Rosignano Solvay (Livorno) 25 aprile 2025 A Solvay le donne in dolce attesa scendono dall’auto tra i bidoni dell’immondizia

Scendere dall’auto con il pancione in mezzo ai bidoni della spazzatura. Accade a Solvay, dove in un parcheggio con tanto di segnaletica dedicata alle donne incinte e alle neomamme, sono stati posizionati cinque grossi mastelli per la raccolta differenziata.

I contenitori – destinati a carta, plastica, organico e vetro – occupano parte dello spazio riservato alle future mamme, rendendo impossibile l’uscita comoda e sicura dal lato guida. Chi si trova in dolce attesa è quindi costretto a scendere tra i mastelli

Una situazione che sta suscitando proteste tra le residenti, che parlano di “segnaletica inutile e presa in giro”. Il paradosso è sotto gli occhi di tutti: il parcheggio esiste per favorire l’accessibilità e la sicurezza di chi ha maggiori difficoltà motorie, ma finisce per trasformarsi in un percorso a ostacoli tra rifiuti.

Ora i cittadini chiedono che i bidoni vengano spostati e che gli spazi tornino realmente fruibili per chi ne ha diritto