Provincia

3 Gennaio 2025

A Solvay torna lo Svuotasoffitta, esponi in piazza quello che non usi più

Vogliamo dare una nuova vita agli oggetti che non usiamo più ma potrebbero essere utili ad altre persone? A Rosignano Solvay, in piazza Monte alla Rena, il problema può essere risolto quando c’è Svuotasoffitta. Dopo gli appuntamenti di novembre e dicembre 2024, domenica 5 gennaio 2025 è programmato il terzo evento del calendario autunno-inverno. Sempre che le condizioni meteo – visto che l’appuntamento si svolge in piazza – siano favorevoli. In considerazione del fatto che le previsioni per il giorno 5 gennaio non sono delle migliori è stato deciso – in caso di pioggia – che la data sarà annullata. Gli appuntamenti successivi con Svuotasoffitta saranno poi il 2 febbraio, il 2 marzo e il 6 aprile.

Realizzato in sinergia tra Comune di Rosignano Marittimo Rea Spa e in collaborazione con la Pro Loco di Rosignano Solvay, Comitato Rifiuti Zero, Legambiente Costa Etrusca, Pubblica Assistenza Rosignano Marittimo e Rotary Club – Rosignano Solvay e Croce Rossa Italiana comitato di Rosignano, Svuotasoffitta è rivolto a tutti i cittadini. L’obiettivo di incentivare il riuso ed il riciclo degli oggetti non più utilizzati.

Per avere lo spazio dove esporre le cose, e sufficiente registrarsi la mattina stessa dell’evento in piazza Monte alla Rena ed esporre i propri oggetti su un tavolo o un tappeto. Si potranno scambiare, regalare o cedere a offerta libera gli oggetti più disparati.

I privati cittadini (sono esclusi i venditori professionali) sono ammessi alla donazione/scambio di cose ed oggetti usati rientranti esclusivamente nella propria sfera personale ovvero oggetti collezionati ad esempio: libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, mobili, sedie, biciclette, oggettistica varia, vecchi arnesi ed attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, abbigliamento e tessuti usati, giochi, modellismo.

La partecipazione è libera e gratuita.

