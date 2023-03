Home

20 Marzo 2023

A sostegno del lavoro stagionale “I contratti di lavoro nel settore turistico”, convegno al Cisternino di Città

Patto locale per la Formazione

L’iniziativa domani, martedì 21 marzo, dalle ore 9

Livorno, 20 marzo 2023 – ”I contratti di lavoro nel settore turistico” è il titolo del convegno in programma domani, martedì 21 marzo, dalle ore 9 al Cisternino di Città (largo del Cisternino, 13).

L’iniziativa, alla quale hanno dato il proprio contributo Comune di Livorno e Anpal Servizi, è a cura della Fondazione Consulenti del Lavoro.

La tavola rotonda sarà aperta da Gianfranco Simoncini, assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico del Comune di Livorno e da Gloria Cappagli presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Livorno. Seguiranno gli interventi di Giovanni Lombardi, Consulente del Lavoro, Marco Claudi Direzione Territori Livorno-Grosseto Anpal Servizi e Fabiana Alias Direzione Progetti Rapporti con le Imprese Anpal Servizi.

Dopo lo spazio per le domande i lavori si chiuderanno alle 12.30.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi inviando i nominativi delle persone interessate alle seguenti email: mbennici@comune.livorno.it; qdibartolo@comune.livorno.it.

L’evento è valido per la formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro (3 crediti). Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma https://formazione.consulentidellavoro.it.

Di seguito il programma del convegno:

Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30

Apertura dei Lavori

Gianfranco Simoncini

Assessore al lavoro e sviluppo economico del Comune di Livorno

Gloria Cappagli

Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Livorno

Dr. Giovanni Lombardi

Consulente del lavoro

I CONTRATTI

Lavoro stagionale a tempo determinato

Apprendistato professionalizzante in cicli stagionali

Lavoro intermittente

I rapporti per l’esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e pubblici esercizi (cd. contratti extra)

Contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis DL 50/2017 (Cd. “PrestO) e successive integrazioni

Brevi cenni su stage da scuole per il Turismo (non rapporto di lavoro) e apprendistato duale nel settore turistico

Caratteristiche, peculiarità, contribuzione, diritti di precedenza, computo organico aziendale, criticità e possibili soluzioni

Dr. Marco Claudi

Direzione Territori Livorno – Grosseto Anpal Servizi

Dr. Fabiana Alias

Direzione Progetti Rapporti con le Imprese Anpal Servizi

ANPAL SERVIZI

• Anpal Servizi per il Patto Locale della Formazione di Livorno

• Le tipologie contrattuali di lavoro più diffuse nella Provincia di Livorno.

Una lettura dei dati delle comunicazioni obbligatorie

QUESTION TIME

• Ore 12.30

Chiusura dei Lavori

