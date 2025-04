Home

7 Aprile 2025

Livorno, 7 aprile 2025 A Stagno iniziativa sul fine vita organizzato dall’UDI (Unione Donne in Italia)

L’Udi, in collaborazione con il Comitato per l’Etica nella Clinica della Azienda USL Toscana Nord Ovest, organizza un incontro per contribuire alla riflessione sui molti aspetti e sulle molte criticità che implica trovarsi nel confine tra il vivere e il morire.

Oggi disponiamo di alcuni importanti strumenti legislativi per poter affrontare con dignità le fasi finali della vita: la legge sulle Cure Palliative, quella su Consenso Informato, Disposizioni Anticipate di Trattamento (testamento biologico), Pianificazione Condivisa delle Cure, la sentenza della Corte Costituzionale che depenalizza il “suicidio medicalmente assistito” e infine la Legge Regionale su questa materia, recentemente approvata.

Per la cittadinanza è necessario avere occasioni di informazione e approfondimento per affrontare le tante domande che possono sorgere in questo ambito.

Come chiedere l’attivazione del servizio di cure palliative? Quando è il momento giusto per accedervi? Come si fa a depositare le proprie volontà in merito alle scelte che riguardano il morire? In quali casi in Italia una persona può chiedere di essere aiutata a morire?

All’ incontro, patrocinato dal Comune di Collesalvetti e da diverse realtà territoriali, tra cui la Consulta di Bioetica (sezione Pisa-Livorno), interverranno la Dott.ssa Costanza Galli, palliativista, e la dott.ssa Gaia Marsico, esperta in bioetica, entrambi componenti del Comitato per l’Etica nella Clinica della Azienda USL Toscana Nord Ovest.

La cittadinanza è invitata a partecipare martedì 8 aprile alle ore 21 a Stagno (Sala di lettura centro civico presso Galleria Conad, via Marx 25):