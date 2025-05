Home

Eventi

A Straborgo arriva Gaia

Eventi

31 Maggio 2025

A Straborgo arriva Gaia

Livorno 31 maggio 2025 A Straborgo arriva Gaia

Secondo giorno per la festa in musica di straborgo, Da Porta a Mare al Parco Centro Città, Borgo Cappuccini si accende

Da una grande band ad una delle più acclamate giovani artiste del momento. È questo il turnover che propone Straborgo 2025 con il passaggio dai Modena City Ramblers a Gaia. Sarà lei a calcare il palcoscenico di Piazza Mazzini domani, sabato 31 maggio a partire dalle 22.00.

Per la cantautrice italobrasiliana il 2024 è stato un anno di grandi successi, inaugurato dal singolo “Tokyo” – al primo posto in radio nella classifica Earone – e proseguito con “Dea Saffica” e “Sesso e samba” in coppia con Tony Effe, hit assoluta dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino. Gaia approda a Livorno dopo essere stata in gara al Festival di Sanremo 2025 con “Chiamo io chiami tu” e dopo le partecipazioni del 2021 con “Cuore Amaro” e del 2024 (nella serata delle cover al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña), sulle note di “Lady Marmalade”.

Prima della cantautrice italobrasiliana, sul palco di piazza Mazzini si esibirà Ayle, nome d’arte del giovane artista livornese Elia Faggella, che si presenta con uno stile di musica contaminato e sperimentale che mescola rap, trap, folk americano e cantautorato pop italiano.

Dalle 21.00, sul ledwall posizionato nell’area di Scali Novi Lena, spazio anche al calcio con la trasmissione in diretta della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter.

LE INIZIATIVE NEL QUARTIERE

Come di consueto, STRABORGO 2025 prevede anche una serie di altre iniziative dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto diffusi nel quartiere di Borgo Cappuccini.

Quinta edizione di Straborgo e quinto aggiornamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione”. Il progetto si amplia con tre nuove postazioni ai civici 45, 55 e al 176 dove saranno collocate 26 nuove fotografie. Complessivamente saranno in mostra circa 226 immagini su 32 postazioni tra Bogo Cappuccini e strade limitrofe, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Nelle foto persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso.

In occasione di Straborgo torna al Parco F.lli Gragnani “centro città” il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. L’ingresso al parco sarà dal Parcheggio Odeon o da Via San Carlo. I film andranno su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di “IF gli amici immaginari” il 30 maggio, “Mary e lo spirito di mezzanotte” il 31, “Rango” il 1° giugno e “Giù per il tubo” il 2. La rassegna cinema al “Parchino” continuerà per tutti i giovedì dell’estate fino alla fine di agosto

In armonia con l’atmosfera di festa di Straborgo 2025, dalle 21.00 alle 23.00 Borgo Cappuccini e le altre strade saranno invase della musica di quattro street band. Si tratta della Sciacchetrà Street Band il 30 maggio, della Moruga Drum il 31, del La Sganghenga il 1° giugno e della Ciacciabanda StreetBand il 2.

Anche quest’anno l’Associazione Etruria proporrà Strabrocantage, versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo sabato di ogni mese. L’iniziativa occuperà via De Angelis e buona parte degli spazi di Porta a mare e Piazza Luigi Orlando, con orario 9.00-24.00, raddoppiando di fatto la normale superficie del mercato.

A Porta a Mare, nell’area esterna ingresso Darsena, è previsto un Dj Set con Marta Vagante dalle 18.00 alle 21.00. Sempre qui, in contemporanea a Piazza Luigi Orlando, si terrà Strabrocantage con lo stesso orario 9.00 – 24.00.

Si intitola “Io tu noi tutti” la mostra di una selezione di elaborati realizzati quest’anno durante i PEZ (Percorsi Educativi di Zona) dagli alunni delle scuole di Livorno insieme ai maestri d’arte della Cooperativa sociale BrikkeBrakke. L’Inaugurazione si terrà venerdì 30 maggio alle ore 18,00 presso la sede della cooperativa, in via Verdi, 136. I laboratori saranno aperti durante le serate di Straborgo 2025. L’evento sarà anche l’occasione per proporre i prodotti artigianali della cooperativa.

Torna per il secondo anno Openwall, una finestra aperta sulla creatività all’interno dell’Alphonse Club in via Malenchini 35. Durante Straborgo 2025 – ma già dal 23 maggio e fino al 1° giugno – un happening in cui disegni, foto, dipinti, murales e ogni forma d’arte saranno benvenuti. In questa edizione, le pareti di Alphonse, uno dei locali più originali di Livorno, vedranno il takeover di 15 artisti che le “coloreranno” con opere e progetti, trasformando gli spazi del locale in una galleria.

LA COPPA RISI’ATORI

Straborgo nasce nel 2021 per rilanciare il quartiere di Borgo Cappuccini e la gara remiera che, insieme a Coppa Barontini e Palio Marinaro, apre il cosiddetto “trittico”: la Coppa Risi’atori. Il pomeriggio di domenica 1° giugno sarà per questo consacrato alla tradizione e al gesto atletico incarnati da questa competizione. Anche quest’anno il pubblico potrà godersi la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini.

Le immagini saranno visibili in diretta dalle 18.15 su Granducato TV, su gareremiere.tv – nuovo canale dedicato alle dirette delle gare remiere – e in streaming su telegranducato.it/live-tv/.

TAXI SOCIALE

Come già negli scorsi anni, anche per Straborgo 2025 torna il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Si tratta di un servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità volto a favorire una maggior partecipazione sociale. Saranno a disposizione per gli utenti un autista ed un assistente che sarà di aiuto solo e soltanto nelle manovre di salita e discesa dal mezzo. Il servizio sarà attivo dalle ore 18,00 (prima corsa) alle ore 24,00 (ultima corsa) nei giorni da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno.

Per prenotazioni:

dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

1) importante specificare le dimensioni e caratteristiche dell’ausilio usato poiché il mezzo è dotato di sollevatore di portata massima 350 kg con spazio cm 124 cm 80.

2) Il van risponde alle esigenze di trasporto di tutti gli ausili “standard”, come carrozzine manuali, a spinta ed elettroniche

3) NON saranno fatti salire scooter elettrici da esterno

Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione nelle corse programmate.

Potranno accedere al van la persona con disabilità ed un solo accompagnatore.

Novità di quest’anno, la squadra resterà in zona con cellulare in tasca in modo da assicurare il servizio anche per corse extra.

TOUR IN BATTELLO

In occasione di Straborgo è previsto il tour dei Fossi in battello. Gli orari delle partenze del “Marco Polo” sono i seguenti:

Venerdì 30 maggio ore 18.30

Sabato 31 maggio ore 18.30 – 19.30 e 20.20

Domenica 1° giugno (dopo la Coppa Risi’atori) ore 20.30

Imbarco: Scali Novi Lena – cantine sotto Piazza Mazzini

Prenotazioni: Acquisto Online sul sito: www.tourinbattello.livorno.it nella sezione dedicata all’evento.

NAVETTA

Come ogni anno, sarà attivo il servizio di navetta da via dei Pensieri (Stadio) a Porta a Mare (Orlando) e viceversa. Le fermate previste sono le seguenti:

Andata: V. Dei Pensieri Stadio, V. De Pensieri Ippodromo, Italia 15, Italia 13 Ippodromo, Italia 9 Barriera Margherita, Italia 7 Accademia Navale, Italia 5, Italia 3 Terrazza Mascagni, Italia 1 Scoglio Della Regina, Orlando.

Ritorno: Orlando, Italia 1 Scoglio Della Regina, Italia 3 Terrazza Mascagni, Italia 5, Italia 7 Accademia Navale, Italia 9 Barriera Margherita, Italia 13 Ippodromo, Italia 15, V. De Pensieri Ippodromo, V. Dei Pensieri Stadio.

Per gli orari della navetta consultare il piano presente sul sito www.straborgo.it

RESIDENTI LETTERA K

Dal giorno 27 maggio al giorno 3 giugno 2025 i veicoli dei residenti e dimoranti muniti della specifica autorizzazione per la Zona a Sosta Controllata “K” sono autorizzati a sostare gratuitamente negli spazi di sosta di scali D’Azeglio ed in via della Bassata.