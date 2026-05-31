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A Straborgo la Coppa Risi’atori e della comicità di Stefano Santomauro

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31 Maggio 2026

A Straborgo la Coppa Risi’atori e della comicità di Stefano Santomauro

Livorno 31 maggio 2026 A Straborgo la Coppa Risi’atori e della comicità di Stefano Santomauro

Straborgo, il programma di oggi, domenica 31 maggio, si articola tra la spettacolarità della tradizione sportiva labronica, che animerà il pomeriggio, e la satira intelligente d’autore, che accenderà i riflettori sul palco principale di Piazza Mazzini in serata.

La Coppa Risi’atori: l’epica “Coppa dei Campioni” del mare aperto

Il pomeriggio di domenica 31 maggio sarà interamente consacrato al grande gesto atletico e sportivo dei vogatori e delle vogatrici livornesi impegnati nella Coppa Risi’atori, considerata a pieno titolo la “Coppa dei campioni” delle competizioni remiere livornesi. La gara porta il nome degli impavidi scaricatori di porto che, sfidando le tempeste a bordo di piccoli gozzi, cercavano di assicurarsi il diritto a scaricare le navi in entrata nel porto di Livorno.

La gara potrà essere seguita, a partire dalle 17.00, in streaming su www.gareremiere.tv e sui maxischermi allestiti in Piazza Mazzini e in Via D’Alesio. Poi, alle 18.30, partirà la diretta su Granducato TV (Canale 15 del Digitale terrestre). A commentare in diretta l’epico sforzo degli equipaggi, la telecronaca di Fabrizio Pucci e Simona Poggianti, mentre la pattuglia di droni permetterà di seguire la gara momento per momento anche grazie ai tracciamenti GPS collegati alle barche per valutare i distacchi in tempo reale. A coronamento della “Risi’atori 2026” la cena serale in piazza Mazzini, offerta a tutte le sezioni nautiche e durante la quale si svolgeranno le premiazioni degli equipaggi vincitori delle varie categorie.

La satira di Stefano Santomauro

A partire dalle ore 21.30, l’attesissimo spettacolo comico della serata. Il palcoscenico sarà affidato all’attore e autore livornese Stefano Santomauro, che presenterà il suo acclamato spettacolo “Happy Days”.

Scoperto artisticamente da Paolo Migone, Santomauro mette in scena un’operazione semplice solo in apparenza: prende la quotidianità di tutti i giorni e la smonta pezzo per pezzo, guardandola da un’angolazione insolita per scatenare una risata travolgente che è sempre anche spunto di profonda riflessione. Lo spettacolo è un viaggio satirico e diretto che smonta le nevrosi della società moderna attraverso l’uso di quel cinismo tipicamente labronico capace di graffiare senza chiedere permesso.

Santomauro, stimato e ricercato autore che nel 2026 ha firmato insieme a Walter Santillo anche i testi del nuovo show di Jonathan Canini “Te lo giuro sul tuo ex”, vanta una carriera d’eccellenza che lo ha portato a raggiungere oltre 100.000 spettatori in tutta Italia. Con i suoi monologhi teatrali (Like, Happy Days e God Save The Sex) ha collezionato oltre 500 repliche e innumerevoli sold out nei principali festival e teatri di Milano, Roma, Torino, Napoli e Catania. Il suo percorso artistico è scandito da prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica al Festival Nazionale della Comicità, il Kilowatt Festival, il Drama Comics Award e la vittoria agli Zelig Open Mic Nazionali, a cui si affiancano esperienze nel cinema e nella televisione, come la partecipazione nel 2023 sul set con Ralph Fiennes e Juliette Binoche e la presenza nella nuova stagione della serie TV “I delitti del BarLume 14”. Santomauro è inoltre l’ideatore e direttore artistico del Sulla Felicità Festival, un innovativo laboratorio culturale che interroga il pubblico sul significato profondo della ricerca della felicità.

“Bar Orione”: la gente di Borgo si racconta sulle pareti del rione

Il legame che unisce Straborgo al proprio territorio si esprime nella sesta edizione di “Bar Orione, Borgo Cappuccini. La gente di un rione“, il fortunato progetto di fotografia stradale permanente ideato e curato dall’artista Stefano Pilato. Passeggiando per le vie del quartiere, i visitatori potranno ammirare circa 300 immagini storiche distribuite in 33 postazioni fisse collocate direttamente sulle pareti degli edifici. La mostra offre un suggestivo e commovente racconto per immagini che documenta la vita del Borgo a partire dai primi del ‘900 fino ai giorni nostri. Gli scatti ritraggono volti e personaggi indimenticabili del quartiere: vecchie comitive di amici, bottegai, storici artigiani, coppie nel giorno del matrimonio, bambini, anziani e intere formazioni di vogatori del passato, restituendo memoria visiva a una comunità che continua a rigenerarsi nel tempo.

STRABORDO e l’animazione diffusa tra Porta a Mare e gli Scali Novi Lena

Nelle altre aree del quartiere, le proposte commerciali e l’intrattenimento si attiveranno fin dal pomeriggio:

Porta a Mare (dalle 17.00 alle 24.00): Spazio allo shopping d’epoca con gli stand specializzati di Strabrocantage e Stravintage , dedicati rispettivamente all’antiquariato e al collezionismo d’abbigliamento. Presso le Officine storiche rimarrà aperta la mostra pittorica “Generare” di Tiziano Illiano, integrata da laboratori creativi per bambini attivi dalle 16.00 alle 22.00.

Spazio allo shopping d’epoca con gli stand specializzati di e , dedicati rispettivamente all’antiquariato e al collezionismo d’abbigliamento. Presso le Officine storiche rimarrà aperta la mostra pittorica “Generare” di Tiziano Illiano, integrata da laboratori creativi per bambini attivi dalle 16.00 alle 22.00. Scali Novi Lena (dalle 21.00 alle 23.00): La Compagnia Santimbalco intratterrà le famiglie e i visitatori con la sua coinvolgente scuola di circo all’aperto e magici spettacoli itineranti con le bolle di sapone.

Cinema sotto le stelle per i più piccoli: stasera c’è “Trolls 3”

Alle ore 21.00 si accenderà il grande schermo dell’arena cinematografica all’aperto allestita sul prato del Parco F.lli Gragnani (Centro Città), iniziativa nata dalla collaborazione con il gestore del chiosco Federico Quercioli. L’appuntamento di questa sera è dedicato ai bambini e alle famiglie con la proiezione del film d’animazione Trolls 3. Si ricorda che l’accesso al parco è possibile sia dal Parcheggio Odeon sia da Via San Carlo. In linea con lo spirito informale della rassegna, l’area non prevede sedute preallestite: l’ingresso è completamente gratuito e gli spettatori possono stendersi liberamente sul manto erboso o portare le proprie sedie da casa.