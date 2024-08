Eventi

1 Agosto 2024

Sabato 3 agosto nel chiostro di San Francesco

Suvereto (Livorno) 1 agosto 2024 – A Suvereto arriva “Cabaret degli animali”, il ‘grande tema’ del potere irrompe sul palcoscenico, tra musica e ironia

Un gioco teatrale, anzi metateatrale. Acuto, ironico e coinvolgente. Nell’estate di Suvereto targata Ente Musicale e Culturale Puccini fa tappa il “Cabaret degli animali”. È questo il prossimo appuntamento in cartellone per SuverArt Festival, maratona di eventi che proseguirà per tutto agosto.

Sabato 3 agosto, alle 21,30, nel bellissimo Chiostro di San Francesco, il pubblico potrà assistere allo spettacolo ispirato al libro “La fattoria degli animali”, capolavoro di George Orwell che di questo lavoro è il filo rosso sia della narrazione che della creazione.

Nel ‘Cabaret degli animali” l’universo sonoro della cantautrice Valeria Caliandro si unisce alla drammaturgia di Francesco Dendi (autore e regista) per uno spettacolo firmato a quattro mani che ha debuttato lo scorso novembre e che arriva per la prima volta nelle colline della Costa degli Etruschi.

Il palcoscenico si apre sul ‘cantiere’ di una rappresentazione teatrale (tecnici che si muovono, una scenografia abbozzata, i due attori) destinata al fallimento esattamente come la rivoluzione raccontata da Orwell. Al centro di tutto – vivisezionato in tutte le sue sfaccettature, intrecciato con riflessioni su teatro, società e momenti musicali – c’è un tema che non perde mai la sua attualità: il potere.

Uno spettacolo (durata: 1 ora circa) che ‘parla’ ad un pubblico giovane/adulto e che in questi mesi è stato portato non solo sui palcoscenici in giro per la penisola ma anche nelle scuole.

Ingresso con biglietto su www.ciaotickets.com

Il programma del SuverArt Festival proseguirà poi con:

Trio degli Spettri – Berman/Ceccanti/Park” (16 agosto, in collaborazione con Livorno Music Festival); “Piano Toscano” (17 agosto); “#Puccini 100 – Boheme e Bohemiens Sineforma Ensemble” (24 agosto), “#Puccini 100” (25 agosto),;“Tra mito e fantasia” Ensemble Cambini (27 agosto); “Recital flauto e pianoforte” (28 agosto, in collaborazione con Associazione Etruria Classica, Concorso Riviera Etrusca); “Ensemble Arlem Trio” (30 agosto); “I colori della musica – Trio Mantegna” (31 agosto, in collaborazione con Livorno Music Festival).

Prenotazioni: 350 176 6636, prenotazioni@entepuccinisuvereto.com

La biglietteria è aperta nei giorni di concerto in Sala Musica via Magenta 13 a Suvereto, dalle ore 18.30

Il Chiostro di San Francesco.

Fondato nel XIII secolo dai frati francescani, il Chiostro di San Francesco è un esempio magnifico di architettura monastica toscana con tratti romanici. Originariamente parte di un complesso con chiesa e convento, il chiostro è stato ampliato durante il Rinascimento, diventando oggi un luogo affascinante che ospita eventi culturali e religiosi. Questo scenario storico e suggestivo mantiene viva la memoria della sua funzione originaria, offrendo una tappa imperdibile per chi visita Suvereto.