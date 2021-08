Home

Provincia

Bibbona

‘A TU per TU’, quando il classico incontra il Jazz con Claudio Piastra e il Piano Jazz trio

Bibbona

3 Agosto 2021

‘A TU per TU’, quando il classico incontra il Jazz con Claudio Piastra e il Piano Jazz trio

Livorno 3 agosto 2021

La chitarra di Claudio Piastra e il Piano Jazz Trio formato da Simone Pagani (pianoforte), Franco Catalini (contrabbasso) e Massimo Melillo (batteria), mercoledì 4 agosto alle 21.30 nell’incantevole cornice di piazza Della Vittoria (La Rocca) a Bibbona, accompagneranno il pubblico in un entusiasmante viaggio musicale tra classico e jazz, eseguendo brani dell’indimenticato e indimenticabile Ennio Morricone, di Astor Piazzolla, di Paul Desmond e Claude Bolling.

Una serata con musicisti di livello internazionale per un grande concerto ad ingresso gratuito,​ intitolato ‘Il Classico incontra il Jazz’, che rappresenta il terzo appuntamento della​ rassegna ‘Bibbona in musica estate 2021’ inserita nel progetto Primavera & Musica giunto alla 38esima edizione, che quest’anno vuole rappresentare una ulteriore tappa verso il ritorno alla normalità con spettacoli in presenza, naturalmente nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

L’organizzazione è​ curata dall’associazione Daleth Concerti per conto del Comune di Bibbona.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin