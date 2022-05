Home

11 Maggio 2022

A un anno dall’incidente, Christian Volpi si regala la qualifica ai campionati del mondo di canoa

Livorno, 11 maggio 2022 – A un anno dall’incidente, Christian Volpi si regala la qualifica ai campionati del mondo di canoa

Domani è un anno che Christian ha avuto l’incidente nel quale ha perso tutte e due le gambe e lui ha pensato bene di farsi un regalo.

È arrivata proprio oggi la convocazione ufficiale della sua partecipazione con la nazionale italiana alla prova di coppa del mondo alla fine del mese a Poznan in Polonia.

Dopo le prove di selezione a Milano e altri test valutativi, si è conquistato un posto in maglia azzurra.

Non male pensando che un anno fa non sapevamo come sarebbe andata.

