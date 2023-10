Home

A Vada la prima cupola serra in Toscana per nidi di tartarughe marine

17 Ottobre 2023

Vada (Rosignano, Livorno) 17 ottobre 2023 – A Vada la prima cupola serra in Toscana per nidi di tartarughe marine

Si tratta della prima cupola serra in Toscana!

Lo sviluppo e la schiusa delle uova di tartaruga sono fortemente influenzati dalla temperatura.

Per questo, nidi tardivi come quello di Vada, andando a schiudere in periodo autunnale, spesso incontrano molte difficoltà.

Proprio per favorire la corretta schiusa delle uova, è stata costruita una cupola serra, realizzata grazie alla cooperazione tra; gruppi di volontari tartAmare e WWF e finanziata dal Comune di Rosignano Marittimo, che ha fornito i materiali e il supporto tecnico.

Ora non resta che aspettare e sperare…

