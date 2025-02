Home

A Vecchiano il Migliarino Volley supera in quattro set lo IES MVTomei

17 Febbraio 2025

Livorno 17 febbraio 2025 A Vecchiano il Migliarino Volley supera in quattro set lo IES MVTomei.

Locali in campo con Maccheroni opposto a Pardi, Nocito e Lenzi in banda, Casapieri e Verdecchia al centro, libero Baldacci. Ospiti con il ritorno di Petracca titolare in banda insieme a My, capitan Gori opposto a Diamanti, Antonelli e Buffa al centro, libero Langella.

Il primo set è un vero incubo per Livorno: la squadra fatica in tutti i fondamentali e i padroni di casa ne approfittano. Con Pardi in battuta Migliarino scava un solco incolmabile (20-14). Gli attacchi di Nocito e Maccheroni vanno regolarmente a segno e la fine del set non riserva sorprese, con il sestetto di coach Ceccherini che lascia a sedici punti lo IES.

Al rientro in campo ancora Migliarino avanti (8-3), i primi tempi di capitan Casapieri vanno regolarmente a segno, coach Casoli richiama i suoi in panchina e con My abbiamo finalmente dei segnali di risveglio: tre punti consecutivi dello schiacciatore, di cui un ace, permettono ai suoi di ricucire le distanze (11-7) e sul 12-8 dentro Paradossi per Antonelli.

L’ingresso del centrale dà i suoi frutti ed il MVTomei si porta a una lunghezza dai rivali (12-11), con il tecnico pisano costretto al primo time out dell’incontro. Finalmente si vede in campo il MVTomei, Gori in posto due suona la carica ed ecco il primo sorpasso della partita (18-19).

Corre ai ripari Migliarino con l’ingresso di Lenzi, il muro labronico entra a regime e, nonostante tanti regali al servizio, vero tallone d’Achille della serata di Vecchiano, la gara va ai vantaggi con gli ospiti che non mollano: dopo due set point annullati allo IES, uno annullato alla squadra di casa, è il muro di Gori a essere decisivo (27-29) con il conto set di nuovo in parità.

Buon inizio di terza frazione con Buffa al servizio (7-9), la gara attraversa una fase di equilibrio, bene la combinazione muro-difesa della squadra dei Vigili del Fuoco con Migliarino che chiama il tempo sul 16-18.

Purtroppo però nel finale c’è ancora un black out fatale per Diamanti e soci che subiscono la rimonta avversaria. Sul 24-22 Casoli chiede il time-out, Petracca annulla il primo set point, ma il successivo primo tempo di Casapieri vale il 25-23 che permette ai pisani di andare a punto.

Nel quarto parziale sul 7-2 per i padroni di casa Antonelli rientra per Paradossi, sull’8-2 dentro Gucci per Petracca, ma lo IES ha ormai mollato gli ormeggi. Sul 10-3 il tempo di Casoli non serve ad altro che a far rifiatare gli avversari, sul 13-3 Bernarducci dentro per My. La musica non cambia, coach Ceccherini fa entrare Bolgarelli per Verdecchia. Sul 19-10 rientra in campo My, doppio cambio per Migliarino con Mariani e Lusini in campo. Il MVTomei non va oltre i diciassette e finisce il campionato a soli quattro punti, da cui si partirà per la fase successiva.

Termina così la prima parte del campionato, dal 1° marzo via alla pool salvezza con le avversarie del girone A: Pol. Remo Masi (20 punti), Tesi Volley Arezzo (18), Sales Volley Firenze (13), Norcineria Toscana (9), Emma Villas La Bulletta (8).

