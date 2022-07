Home

A Vicarello inizia la Festa dell’Unità

21 Luglio 2022

A Vicarello inizia la Festa dell’Unità

Livorno 21 luglio 2022

Dopo tre anni di interruzione della nostra Festa de l’Unità a causa della pandemia, anche se il futuro continua ad essere incerto, finalmente si riparte con una FESTA COMUNALE ancora

a VICARELLO.

Ciò è possibile grazie all’impegno disinteressato ed al lavoro di tanti iscritti e simpatizzanti che hanno dedicato e dedicheranno tanto del loro tempo nei giorni di svolgimento. Si rinnova così l’essenza del nostro partito, un partito che non è del leader ma di un collettivo che crede, lavora, si impegna per la bella politica.

La situazione pregressa ha portato, oltre ai gravissimi danni sanitari, anche tanti scompensi nella vita di tutti i giorni: problemi di ordine economico e morale, emarginazione, difficoltà

nelle relazioni sociali.

A tutto ciò si aggiunge l’insorgere della guerra provocata dall’invasione russa dell’Ucraina: una gravissima offesa all’autodeterminazione di quel popolo, alla inviolabilità dei suoi

confini ed al suo libero sviluppo. Se una guerra è sempre da condannare, in questo caso l’evento è ancora più grave per le conseguenze che sta provocando sia in termini di morti nel conflitto, spesso civili inermi, sia per la ricaduta che ha per intere popolazioni che, se non si sblocca il trasporto di un bene di prima necessità quale il grano, rischiano seriamente una catastrofe senza precedenti. Forte è stata la risposta dell’Europa, che è riuscita a superare i propri limiti e le proprie divisioni, dimostrando una unità che da tempo non si vedeva.

Per tutto questo noi abbiamo voluto dedicare la nostra e vostra festa ad UNA NUOVA STAGIONE DI DIRITTI: diritti delle persone, di qualunque nazionalità siano ed in qualsiasi luogo del pianeta risiedano, diritto a vivere e lavorare in un mondo senza guerra, diritto di esprimersi, a seguire liberamente i propri principi, tollerando gli altri ed essendo tollerati…

Noi ci ritroviamo pienamente nelle parole del nostro Segretario Enrico Letta che valgono per ogni diritto calpestato o limitato:” Lo dico da cattolico: se tu non vuoi divorziare non divorzi, se sei contro l’aborto non lo pratichi, se sei contro le relazioni omosessuali sei libero di non averne. Ma non puoi impedire ai tuoi concittadini di fare quello che tu non sceglieresti per te. Questa è la laicità dello Stato, una delle grandi conquiste del nostro mondo, che ora è in pericolo.”

PROGRAMMA

VENERDÌ 22 LUGLIO

Ore 19.00 Apertura della festa

Ore 21.00 DIBATTITO

“UN NUOVO PATTO SOCIALE PER UN LAVORO SICURO,

CON MENO TASSE E STIPENDI PIU’ALTI, CONTRATTI RINNOVATI E

UN SALARIO MINIMO GARANTITO.

FABRIZIO ZANNOTTI , Segretario provinciale CGIL

SIMONE DE ROSAS, Responsabile Lavoro segreteria PD Regionale

ADELIO ANTOLINI, Sindaco del Comune di Collesalvetti

PAOLO NANNI, Segretario Comunale PD Collesalvetti

Moderatore ANTONELLO RICCELLI, Giornalista di Granducato TV

Ore 21.15 “IL SENTIERO DEL CUORE”

SABATO 23 LUGLIO

Ore 21.15 “LA NUOVA FORMULA”

DOMENICA 24 LUGLIO

Ore 21.15 CASTELLANI DJ

“ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO “OLYMPIA”

LUNEDÌ 25 LUGLIO

Ore 21.15 “ALESSANDRA BLU”

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

Ore 21.00 DIBATTITO

UN PIANO PER L’OCCUPAZIONE FEMMINILE, PARITÀ SALARIALE,

NUOVE POLITICHE DI GENERE, INVESTIMENTI NELLE

INFRASTRUTTURE SOCIALI ED ALTRO ANCORA, PER DIFENDERE E

SVILUPPARE I DIRITTI DELLE DONNE DA PARTE DI TUTTI NOI.

Incontro con RITA VILLANI, portavoce Donne Democratiche Livorno

Ore 21.15 “VERUSCA DJ”

VENERDÌ 29 LUGLIO

Ore 21.15 DIBATTITO

UN SERVIZIO SANITARIO FORTE ED AVANZATO CON RISORSE

ADEGUATE E PRESTAZIONI EROGATE A LIVELLO LOCALE

GRAZIE AL POTENZIAMENTO E ALLA CREAZIONE DI STRUTTURE

E PRESIDI TERRI TORIALI. CASE ED OSPEDALI DI COMUNITÀ, ASSI

STENZA DOMICILIARE,INTEGRAZIONE CON TUTTI I SERVIZI SOCIOSANITARI

: LA NUOVA CASA DI COMUNITÀ DI COLLESALVETTI.

FRANCESCO GAZZETTI, Consigliere Regionale

ENRICO SOSTEGNI, Presidente Commissione Sanità del Consiglio

Regionale

ADELIO ANTOLINI, Sindaco del Comune di Collesalvetti

Ore 21:15 “TRIO – DEBORA E PINO”

SABATO 30 LUGLIO

Ore 21.15 MAX PARADISE

ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO “ASD STARLIGHT DANCE STUDIO”

DOMENICA 31 LUGLIO

Ore 21.15 “SUPERSONICA”

Durante la festa funzionano bar e ristorante.