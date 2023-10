A Vicarello l’inaugurazione della nuova sede circolo PD con la presenza di Boldrini, Lio e Gazzetti

Home

Collesalvetti

25 Ottobre 2023

Vicarello (Collesalvetti, Livorno) 25 ottobre 2023 –

A Vicarello, il 27 ottobre, alle ore 18, sarà inaugurata la nuova sede del circolo PD in via Galilei 143. Una nuova sede, più ampia e funzionale che il PD utilizzerà per le proprie iniziative, ma che sarà anche a disposizione dell’intera frazione.

Alle 21.15 presso la sala delle Colonne si svolgerà poi un’iniziativa politica dal titolo:

LA FORZA DELLA COMUNITA’ PER LE PERSONE,PER IL PIANETA che consentirà di affrontare tutti i temi oggi all’ordine del giorno: la guerra in Ucraina, in Israele e Palestina, le recenti misure del Governo che tagliano risorse alla sanità, agli affitti, al sociale, non affrontano il caro vita e l’inflazione e vedono sempre più aumentare le famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese.

Nell’occasione parteciperanno anche i nuovi iscritti al partito ed anche chi era uscito dal partito ed oggi è tornato, che con le loro testimonianze racconteranno le motivazioni delle scelte fatte.

PARTECIPANO ALLE INIZIATIVE:

Laura BOLDRINI deputata PD

Stefania LIO vicesegretaria regionale PD

Francesco GAZZETTI consigliere regionale PD

Alessandro FRANCHI segretario territoriale PD

Paolo NANNI segretario comunale PD

Viviano Menicagli segretario Pd circolo Vicarello

