24 Ottobre 2024

Livorno 24 ottobre 2024

Fallire non è un reato: due giorni di arte e performance a Villa Maurogordato

Il progetto “Falling Up – Fallire non è un reato” nasce per offrire uno spunto di riflessione e una piattaforma di espressione e rinascita per progetti artistici incompresi, trasformando le rovine del parco di Villa Maurogordato in uno spazio creativo e ispiratore.

Livorno, da sempre aperta allo spirito di accoglienza e inclusività, e la sua Villa Maurogordato, luogo simbolo di multiculturalità attualmente in rovina, sono lo scenario perfetto per residenze artistiche dedicate a performing arts e installazioni di artisti nazionali e internazionali, in cui ognuno potrà dare vita alla propria espressione e ripensare ai “fallimenti” trovando nuova linfa nel contesto unico delle rovine storiche.

L’obiettivo non è solo quello di cambiare la percezione sociale e culturale del fallimento attraverso l’utilizzo dell’arte contemporanea, ma anche di coinvolgere attivamente la comunità locale attraverso aperture pubbliche durante le residenze artistiche e la rassegna finale, favorendo la partecipazione e l’interazione del pubblico con gli artisti e le opere.

L’associazione Nina si propone quindi di creare una lente di ingrandimento sulla città di Livorno al livello nazionale e internazionale, valorizzandone l’anima inclusiva come città delle nazioni, ma anche come strumento per il recupero e miglioramento estetico del parco e della villa, trasformandolo in uno spazio culturale vitale e attrattivo con conseguente aumento della sua frequentazione da parte della comunità locale e dei turisti.

Due giorni di arte, performances e condivisione:

Il 26 e 27 ottobre saranno dedicati all’apertura al pubblico e alla condivisione dei progetti sviluppati durante la residenza artistica: due giorni tra arte, performance, musica e cultura all’interno del parco della villa per condividere esperienze, sensazioni ed emozioni e dare nuova vita agli spazi in rovina trasformando il fallimento in un’occasione di rinascita.

L’associazione Nina vi farà scoprire, attraverso un tour guidato a cura di Barbara Calabresi dell’Osservatorio di Monterotondo, il risultato della loro residenza artistica e di come l’arte possa diventare la chiave per ridare valore a ciò che sembra perduto

L’evento organizzato dall’associazione Nina sotto la direzione artistica di Davide Valrosso, si svolgerà nei giorni

26 ottobre, ore 16:00

27 ottobre, ore 11:00 e 15:00

Biglietto: 8€ con prenotazione obbligatoria

