A Villa Trossi arriva "Disney Celebration. 100 anni di musiche senza età"

23 Giugno 2022

A Villa Trossi arriva “Disney Celebration. 100 anni di musiche senza età”

Livorno 23 giugno 2022

“Estate a Villa Trossi” domenica 26 giugno alle ore 21. 30 inaugura con un grande concerto dal vivo che ripercorre musicalmente la storia di Walt Disney e del suo marchio dopo oltre cento anni dei “Laugh-o-Gram Studios” (1921) che hanno segnato l’inizio della diffusione del disegno animato in tutto il mondo.

“Disney Celebration” è un concerto dedicato alle musiche che hanno accompagnato i film della Walt Disney. Sul palco i cantanti Francesca Mercadante e Stefano Brondi accompagnati dal maestro Giacomo Riggi al pianoforte; in una magica atmosfera ricca di interessanti momenti interpretativi.

È proprio dal primo lungometraggio animato “Biancaneve e i sette nani” che ha inizio il viaggio lungo i brani più famosi di Disney. Da “Somewhere my Prince will come”, divenuto uno dei più celebri standard jazz, alla recente “Let it Go” (da “Frozen”).

Centinaia di brani hanno fatto (e fanno ancora) cantare piccoli e grandi in tutto il mondo dal secolo scorso, permettendoci di conoscere il legame indissolubile del “Song and Act” tanto caro al Musical Americano.

I musicisti sul palco coinvolgono lo spettatore in un crescendo di gioia e spensieratezza che da sempre sono considerati “marchi di fabbrica” della produzione Disney.

Il concerto è rivolto a tutti senza distinzione di età, proprio perché la musica dei lungometraggi della Walt Disney ha visto crescere generazioni e generazioni per un impatto sociale e morale di altissima qualità.

Per questa serata inaugurale ogni 2 adulti paganti regaliamo l’ingresso fino a 2 ragazzi (entro 14 anni).

