8 Luglio 2025

Livorno 8 luglio 2025 A villa Trossi “Cecilia e le leggende di mare” con i Leggendari e la compagnia del cerchio

Data Evento: Giovedì 10 luglio Ora: 21:40

Luogo: Estate a Villa Trossi, via Ravizza 76, Livorno

Dopo il successo avuto durante il Festival del Mare agli Hangar Creativi, torna Cecilia e le leggende di mare, spettacolo prodotto dalla Compagnia dei Leggendari e l’Associazione Compagnia del Cerchio, con Alessandra Donati ed Edoardo Bacchelli, scritto da Ephraim Pepe e diretto da Tania Shelepko e Ephraim Pepe

Lo spettacolo, dopo aver vinto il premio assegnato dal Teatro Stabile di Catania all’ultimo Fringe Festival, è stato selezionato dal Festival del Teatro di Valtellina e Valchiavenna che ospiterà Cecilia il 26 luglio, in una forma sempre nuova. Infatti lo spettacolo è in continua evoluzione “In quest’ultimo mese abbiamo ancora lavorato sul testo e sulla storia per renderla ancor più suggestiva, perché uno spettacolo per noi è come un essere, che può crescere e adattarsi ad ogni contesto o spazio. – racconta Ephraim Pepe – Con Alessandra ed Edoardo abbiamo deciso di sperimentare sull’idea di regia che ci ha lasciato Tanya. Sembra strano, ma facendo così è Cecilia stessa che ci dà dei suggerimenti per cambiare la sua storia. In fondo l’idea che ora fa da cornice allo spettacolo di Cecilia (quella dello scrittore che non riesce a domare il suo personaggio), nasce proprio dalla mia esperienza di scrittura che ho avuto per questo spettacolo, che avevo iniziato a scrivere pensano a una storia, ma che poi Cecilia ha deciso di cambiare!”

Ambientato nella Livorno degli inizi del Settecento, in un periodo di fiorente ascesa per il suo porto, lo spettacolo intreccia vicende reali e proiezioni oniriche. Al centro della narrazione c’è Cecilia, una giovane donna, figlia di un importante mercante francese che vive da anni nella città toscana. La sua vita è ricca di esperienze significative, legate a storie e leggende che ancora oggi risuonano in città.

Sul palco, Alessandra Donati e Edoardo Bacchelli danno vita a questa storia, con Alessandra Donati nel ruolo di Cecilia ed Edoardo Bacchelli in quello dello Scrittore che le dà vita, ma che non riesce a domare. La tensione continua tra i due personaggi scandisce i tempi dell’azione, in un crescendo di parole, melodie e gestualità. In scena, anche la musica dal vivo ed il silenzio riescono a possedere il potere dell’eloquenza.

Lo spettacolo (definito dalla critica catanese “Pirandelliano”) si distingue per il suo approccio narrativo, in cui il personaggio rivendica la propria autodeterminazione, rivolgendosi al pubblico con la fierezza di chi ha vissuto in prima persona gli accadimenti che racconta. Attraverso la narrazione di Cecilia, a tratti scanzonata e leggera, in altri cupa e drammatica, il pubblico scopre aspetti della storia di Livorno che sopravvivono ancora oggi, insieme ad altri ritrovati e riportati alla memoria.

La prima stesura è stata frutto di un lavoro di ricerca durato tre anni, da cui è nato un testo che intreccia leggende livornesi quasi dimenticate, fatti storici realmente accaduti e elementi fantastici, sfidando lo spettatore a discernere tra realtà, leggenda e fantasia. Vengono evocati temi legati al mare, alle sue insidie, alle lunghe attese delle mogli dei marinai.

La dolce voce di Cecilia, interpretata da Alessandra Donati, commuove il pubblico. Come riportato da alcuni spettatori, lo spettacolo è “intenso ed evocativo”, la recitazione è “coinvolgente”, e la storia è “appassionante”, capace di far “viaggiare lo spettatore nel tempo e nello spazio”. La presenza scenica dell’attrice e l’accompagnamento musicale creano un’atmosfera immersiva.

Cecilia e le leggende del mare non è solo uno spettacolo sulla storia e le leggende di Livorno, ma un’esperienza teatrale che mette in luce la forza della narrazione e la capacità del teatro di emozionare e far riflettere.

È possibile prenotare tramite il sito dei Leggendati (www.i-leggendari.it) o inviando un messaggio via WhatsUp al numero 338 5081221.

