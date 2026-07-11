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A villa Trossi le note pettegole con “Le cose che abbiamo in comune”

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11 Luglio 2026

A villa Trossi le note pettegole con “Le cose che abbiamo in comune”

Livorno 11 luglio 2026

L’estate fa rima anche con aperitivo. Se poi metti quattro amiche al tavolo e la voglia di raccontare storie di donne straordinarie come Raffaella Carrà, Madonna e altre, peraltro sotto un cielo stellato e in un giardino invitante come quello di Villa Trossi Uberti, allora tutto si fa davvero molto interessante. Ecco allora è bene non perdersi l’appuntamento che Estate a Villa Trossi, festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideata dall’Associazione Pietro Napoli, ha in programma per domenica 12 luglio alle 21.30: “Le cose che abbiamo in comune”, uno spettacolo originale che celebra l’essenza femminile. A portarlo in scena sarà il gruppo artistico Le Note Pettegole, che sono Alessandra Renai, Francesca Fraschi, Sara Scassa e Vanessa Gravante.

Il nome che hanno scelto è tutto un programma, ma del resto l’ironia è una delle chiavi di volta di questo show coinvolgente che celebra la forza, la resilienza e la creatività dell’esperienza femminile, con un format originale e innovativo. Il cuore dello spettacolo, dunque, è un aperitivo tra quattro amiche, che diventa il pretesto per raccontare storie di donne straordinarie. Sul palco, figure iconiche come Raffaella Carrà e Madonna si affiancano a personaggi meno usuali ma altrettanto significativi, come Alfonsina Strada, Maria di Nazareth e persino simboli della cultura pop come Barbie, rappresentando il filo invisibile che unisce tutte le donne. Attraverso queste storie, lo spettacolo affronta temi attuali e universali: body shaming, pressione sociale, depressione e il difficile equilibrio tra i molteplici ruoli femminili.

Il risultato è uno spettacolo che mescola sapientemente momenti di ilarità, riflessioni profonde e intense emozioni. La musica è protagonista: le artiste cantano dal vivo, reinterpretando brani celebri con arrangiamenti originali, che amplificano le emozioni di ogni racconto e creano un’esperienza sensoriale unica per il pubblico. L’armonia corale, le diverse tonalità vocali e le sfumature dei generi musicali trasformano ogni scena in un momento intenso e coinvolgente. Ideazione e testi dello spettacolo sono di Le Note Pettegole e Chiara Fioretti, gli arrangiamenti vocali di Sara Scassa e Carlo Bosco, mentre quelli vocali sono di Carlo Bosco e Francesco Turio; regia di Le Note Pettegole e Simone Papini, sound engineering e Light design a cura di Spazi Sonori Live di Alessio Barbieri. Infine, coreografie realizzate da Le Note Pettegole e Cecilia Testi.

“Le cose che abbiamo in comune” è uno show effervescente, una commedia musicale di alto livello artistico e con la sensibilità necessaria per accompagnare il pubblico in un viaggio emotivo e musicale che unisce donne di ieri e di oggi, storie famose e sconosciute, ma tutte legate dalla rete invisibile di legami e suggestioni che toccano ogni donna, in qualsiasi tempo.