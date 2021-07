Home

4 Luglio 2021

A villa Trossi una grande serata dedicata ad Ennio Morricone

Livorno 4 luglio 2021

Una grande serata dedicata ad Ennio Morricone e gli altri grandi compositori coma Trovajoli, Mancini e numerosi altri.

In scena un eccellente trio musicale formato da Giorgio Maroni al pianoforte, David D’Alesio al sax & clarinetto e dalla voce della soprano Barbara Terreni.

Musiche di alta qualità che hanno fatto la storia del cinema e non solo. Colonne sonore scritte anche da altri ulteriori famosi compositori a cominciare da Here’s to you, More, Playing love, Romeo and Juliet, Giù la testa, Metti una sera a cena, Gente di rispetto, Saharan dream, L’incontro, In fondo ai miei occhi, Per qualche dollaro in più, passando da Giù la testa…insomma un excursus musicale davvero appassionante, a coronamento dell’omaggio al grande Ennio, che ha lasciato al mondo più di 500 brani famosi.

Ingresso Euro 10,00

Inizio concerto ore 21.30

Villa Trossi- Livorno

info e prenotazioni anche whatsapp al 338 5081221

