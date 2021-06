Home

4 Giugno 2021

A12, chiude l’uscita di Collesalvetti

Livorno 4 giugno 2021

La Sat, società che ha in gestione il tratto autostradale Rosignano – Livorno avvisa che per una notte sarà chiuso il casello di Collesalvetti per chi proviene da sud

A partire dalle 23 di domani, sabato 5 giugno fino alle ore 06.00 di domenica 6 giugno l’uscita di Collesalvetti sarà chiusa per manutenzione ordinaria dei giunti di dilatazione

Per tutti coloro che percorrono il tratto di A12 per poi immettersi sulla Firenze – Pisa -Livorno, devono uscire al casello di Cecina e percorrere la statale 206 oppure potranno giungere fino a Stagno e poi prendere la Fi-Pi-Li

