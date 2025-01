Home

Sport

Basket

A2 femminile: Il Jolly espugna Cagliari e vola a 18 punti in classifica

Basket

27 Gennaio 2025

A2 femminile: Il Jolly espugna Cagliari e vola a 18 punti in classifica

Livorno 27 gennaio 2025 A2 femminile: Il Jolly espugna Cagliari e vola a 18 punti in classifica

Pronta reazione del Jolly Acli Basket che, reduce dallo stop sul campo di Costa Masnaga, espugna Cagliari nella seconda trasferta consecutiva. E vince grazie a una difesa d’acciaio, capace di concedere pochissimo alle bocche da fuoco avversarie, contenute in maniera impeccabile quarto dopo quarto. Sempre avanti, la squadra di Angiolini, ha dato la spallata decisiva nella terza frazione, grazie ai canestri di Miccio e Botteghi, ai quali ha dato seguito una super Orsini, davvero precisa nei minuti finali. Un successo (34-55) che fa morale e punti, lanciando le rosablu a ridosso delle grandi potenze del campionato.

Le parole di coach Walter Angiolini:

«Son contento. Nella settimana più difficile abbiamo fatto la miglior partita dell’anno come atteggiamento e applicazione. Avevamo appena perso Arecco, Okodugha era ancora indisponibile, siamo andati su un campo difficile tenendo una forte avversaria sotto i 40 punti segnati. Un fatto che ci rende orgogliosi: una vittoria importante, anche per la classifica, e per il passo avanti di avere una difesa non condizionata dall’attacco. È stata solida anche quando offensivamente abbiamo sbagliato cose facili. Speriamo che sia il punto di partenza per una fase di miglioramento ulteriore. Ora testa a sabato, e alla partita contro La Spezia».

Il tabellino: Wojtala 8, Ceccarini, Preziosi, Sassetti, Georgieva 10, Orsini 11, Miccio 14, Botteghi 12, Okodugha, Evangelista. All. Angiolini.