6 Febbraio 2026

A2, il ritiro della Blu Basket riscrive la classifica: per la Libertas è una beffa

Basket, Libertas beffata dal ritiro di Bergamo: dal 3° posto scende al 7°

La Serie A2 cambia volto in un attimo. Con il comunicato ufficiale n. 485 del 6 febbraio 2026, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto l’esclusione della Blu Basket 1971 dal campionato di A2 maschile 2025-2026 dopo la rinuncia formale della società, motivata da «sopravvenuta ed oggettiva impossibilità di sostenere gli impegni economici ed organizzativi».

La decisione non si limita all’estromissione della squadra. Come previsto dal regolamento FIP e dalle Disposizioni Organizzative Annuali, tutte le partite disputate dalla Blu Basket vengono annullate. Risultati cancellati. Punti azzerati. Classifica completamente ricalcolata.

Un effetto domino che pesa in modo particolare sulla Libertas.

Tutte le formazioni che avevano conquistato punti contro la Blu Basket li vedranno sottratti. Le gare di andata e ritorno vengono eliminate dal conteggio. È come se non fossero mai esistite. Questo significa che ogni equilibrio costruito sul campo nelle prime settimane di stagione viene stravolto a tavolino.

Per la Libertas, che aveva già messo in cascina punti preziosi contro la formazione esclusa, il ritiro si traduce in una perdita netta in classifica. Una situazione che sa di beffa: punti conquistati sul parquet, sudati e meritati, che ora spariscono per una decisione legata a dinamiche economiche e societarie completamente esterne al campo.

Il provvedimento federale prevede inoltre una sanzione da 30 mila euro per la Blu Basket, l’inibizione per tre mesi del legale rappresentante e lo svincolo degli atleti senior. Ma sul piano sportivo l’effetto più evidente è il terremoto in graduatoria.

La stagione entra così in una fase nuova e imprevedibile. Gli equilibri cambiano, la corsa ai playoff e alla salvezza si ridisegna. E per la Libertas resta l’amaro in bocca: una classifica riscritta che cancella quanto costruito sul campo e impone di ripartire con un margine ridotto.

Nel basket le partite si vincono sul parquet. Ma questa volta, per la Libertas, la sconfitta è arrivata lontano dal campo.

Nelle foto la classifica pre e post ritiro di Bergamo

