“AAA regalo divano e altro, ritiro sotto il ponte di via Berlinguer” (Foto)

4 Aprile 2022

La denuncia di una nuova discarica a Stagno

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 4 aprile 2022

La foto denuncia di un lettore

“Sono stanco di vedere la mia Stagno nel degrado usata come discarica abusiva di rifiuti

Vi scrivo perchè leggo sempre i vostri articoli su Stagno, e voglio segnalarvi questo scempio.

Vorrei scrivere un annuncio “AAA regalo divano e altro, ritiro sotto il ponte di via Berlinguer” nella speranza che venga portato via, ma purtroppo date le sue condizioni, credo sia impossibile

Quello che vedete nelle immagini che vi allego è la situazione sotto il ponte in via Berlinguer ma, quello che mi domando è come sono stati portati in quel posto?

E’ un luogo nascosto (quindi ottimo per scaricare i riufiuti), però per arrivarci devi parcheggiare davanti all’ingresso della pista ciclabile Ivo Mancini; scaricare il tutto e trasportarlo a piedi lungo l’argine. Possibile che nessuno veda mai niente?

Speriamo che segnalazione su segnalazione, alla fine anche le autorità politiche prendano atto di questa situazione di degrado e di discariche abusive ed inizino a prendere in seria considerazione misure drastiche e urgenti ed efficaci di pulizia, controllo e repressione”

