Aamps, “Alcuni lavoratori Avr potrebbero non essere internalizzati”

Cronaca

27 Gennaio 2023

Romiti: "Tutto questo Salvetti non lo ha detto, noi lo abbiamo scoperto e lo diciamo"

Livorno 27 gennaio 2023 Aamps, “Molti ex dipendenti Avr potrebbero non essere internalizzati”

Ecco quanto dichiara il consigliere comunale Andrea Romiti (Fdi) dopo l’incontro avuto con l’Amministratore Unico Raphael Rossi e dal Direttore Raffaele Alessandri

“Incontro molto importante perchè abbiamo chiarito alcuni punti e si è dimostrato che quello che dice Salvetti non è assolutamente vero

Partiamo dal primo aspetto, Salvetti ha parlato di internalizzare tutti i dipendenti di AVR. Bene, alla domanda diretta ci è stato risposto che il concorso è aperto a tutte le persone, a tutti i cittadini italiani. Si aspettano 500 domande, ci sarà una selezione del personale e non è detto che tutti gli 84 posti messi a bando a ottobre 2023 siano coperti da tutti i dipendenti AVR. Ci saranno pertanto alcuni dipendenti Avr che perderanno il posto di lavoro. Tutto questo Salvetti non lo ha detto, noi lo abbiamo scoperto e lo diciamo.

Il secondo aspetto – non ci hanno saputo spiegare la chiusura del termovalorizzatore, ove fosse fatta questa chiusura noi stimiamo che ci sia un impatto di 18 milioni di euro, loro dicono di 10 milioni sull’azienda.. ad oggi loro con l’azienda non saprebbero come coprirli e ci hanno detto che dovrebbe intervenire Reti Ambiente. Tutto questo alla città non è stato detto e non è stato detto tutto questo ai lavoratori”

Ascolta le parole di Romiti

