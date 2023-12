Home

Cronaca

Ambiente

Aamps: arrivate due mini spazzatrici ecologiche, saranno utilizzate in centro e sul viale Italia

Ambiente

1 Dicembre 2023

Aamps: arrivate due mini spazzatrici ecologiche, saranno utilizzate in centro e sul viale Italia

Livorno 1 dicembre 2023 – Aamps arrivate due mini spazzatrici ecologiche, saranno utilizzate in centro e sul viale Italia

I mezzi saranno operativi a dicembre. La novità rientra del solco appena tracciato dal Comune di Livorno e da AAMPS/RetiAmbiente per dare ulteriore slancio al decoro urbano.

Piccole, compatte, elettriche, silenziose e, soprattutto, efficienti. In cosa? Nella pulizia delle strade e delle piazze della città. Si tratta di 2 nuove mini-spazzatrici che AAMPS/RetiAmbiente ha appena ricevuto in consegna e nei prossimi giorni potrà rendere operative in centro e sui viali a mare.

Dotate di spazzole per il lavaggio; lance per la sanificazione; contenitori per la raccolta dei rifiuti; tubi per l’aspirazione di piccoli rifiuti e fogliame; saranno affidate nella guida ad operatori esperti che riceveranno una specifica formazione in modo da garantire una pulizia ancora più efficiente dei marciapiedi, delle piazze e delle pavimentazioni sotto i portici dove sussiste la necessità di interventi mirati e continuativi senza interruzione del transito dei pedoni.

Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS/RetiAmbiente commenta:

“Questa novità rientra nel solco appena avviato di una rivisitazione progressiva di tutto il sistema di pulizia del territorio comunale.

Confermiamo, come recentemente preannunciato con il Sindaco Salvetti e l’ass. Cepparello, che entro la fine del mese di dicembre i nostri Operatori di Quartiere e le Squadre di Pronto Intervento saranno attive in sinergia per garantire una pulizia ed un presidio sempre più accurato fidelizzandosi progressivamente in ogni singolo quartiere livornese. Gli Ispettori Ambientali continueranno a supportare tali attività per sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, intervenendo con le sanzioni dove si verificheranno condizioni di particolare criticità”.

L’uff. Ambiente del Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente informano che l’avvio delle nuove spazzatrici avverrà nel mese di dicembre e ne verrà data comunicazione anticipata alla cittadinanza.

Nella foto Massimo Loffredo, resp. Settore spazzamento manuale.

Aamps arrivate due mini spazzatrici ecologiche, saranno utilizzate in centro e sul viale Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin