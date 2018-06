AAMPS e la gestione dei rifiuti: APP, segnalazioni, ingombranti, differenziata

Vi ricordiamo che per le segnalazioni sui rifiuti abbandonati bisogna procedere seguendo i canali forniti da Aamps: numero verde, App oppure scrivendo una mail a: info@aamps.livorno.it

AAMPS Livorno è l’applicazione gratuita che guida i cittadini nel mondo dei servizi di igiene urbana.

L’applicazione fornisce una guida per il corretto conferimento dei rifiuti urbani, inoltre consente di richiedere il ritiro di rifiuti ingombranti, sfalci e potature. E’ possibile anche segnalare situazioni anomale (come ad esempio: discariche abusive, cestini pieni etc…) e di conoscere l’ubicazione delle piattaforme ecologiche.

Dove butto questo rifiuto? Sul sito di AAMPS ( clicca qui ) è presente un moteore di ricerca che ti aiuta a differenziare i rifiuti dicendoti dove gettarlo

Prenotazione dei servizi di raccolta a domicilio

Tipologia d’utenza

I servizi di raccolta domiciliare Ingombranti, Sfalci e Potature sono attivi per le sole utenze domestiche del Comune di Livorno.

Limiti di pezzi e dimensioni

Ingombranti

Orientativamente è possibile conferire un quantitativo di ingombranti non superiore ad 1 mc.

Si definiscono ingombranti tutti quei rifiuti che, per natura e dimensione, non possono essere gettati all’interno dei cassonetti stradali, né tantomeno abbandonati a fianco dei cassonetti: comunemente si tratta di rifiuti di beni di consumo durevoli e di arredamento domestico: mobili e materiali da arredo, materassi, grandi elettrodomestici (es. frigoriferi, cucine a gas, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, stampanti…), sanitari (es. WC, vasche da bagno, lavabi…) provenienti da locali e luoghi di privata abitazione. Sul rifiuto dovrà essere apposto il codice identificativo dell’appuntamento rilasciato al momento della prenotazione del servizio.

Sfalci e Potature Orientativamente è possibile conferire un quantitativo di sfalci e potature non superiore a 3 mc.

Per gli sfalci il rifiuto può essere conferito in sacchi biodegradabili. Per le potature e ramagli in fascine.

Sul rifiuto dovrà essere apposto il codice identificativo dell’appuntamento rilasciato al momento della prenotazione del servizio.

Regole d’esposizione

All’interno del cortile, a piano strada e in luogo agevolmente accessibile al mezzo di raccolta (larghezza minima del passo carraio m. 2,50, ed altezza superiore a m. 3). Solo ove non possibile (per assenza di cortile o non accessibilità a causa di rampe o gradini), l’esposizione può avvenire su suolo pubblico ed esclusivamente nel giorno fissato per il servizio. Esposizioni su strada diverse da quelle indicate nel presente regolamento (es. esposizione vicino ai contenitori di raccolta o in giorni precedenti a quelli concordati per ritiro) comportano la segnalazione alle autorità competenti.

Orari di ritiro

Ingombranti

Dal lunedì al venerdì, secondo calendario o appuntamento, dalle 7.00 alle 19.00, il sabato dalle 7:00 alle 13:00.

Sfalci e Potature

Dal lunedì al sabato, secondo calendario o appuntamento, dalle 7.00 alle 13.00.

Modifica/cancellazione di un appuntamento

E’ possibile modificare/cancellare un appuntamento preso contattando il numero verde 800-031266 nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00.