1 Gennaio 2024

Livorno 1 gennaio 2024 – Aamps: Livorno pulita a tempo di record dopo i festeggiamenti di fine anno

Esausti ma appagati. i nostri Operatori di Quartiere, autisti delle spazzatrici, assistenti tecnici e capi zona hanno ultimato il servizio odierno dedicato; alla pulizia accurata di tutto il territorio comunale dopo i festeggiamenti di San Silvestro.

Interventi intensivi sono stati effettuati fin dalle prime ore di questo lunedì primo gennaio 2024 nelle piazze e nelle strade dove si svolti gli eventi in programma per i festeggiamenti, partendo dal centro e dai viali a mare. Poi si è proseguito negli altri quartieri attivando anche la vuotatura dei cestini getta-carte talvolta riempiti con le risultanze degli involucri dei petardi fatti in precedenza esplodere.

Un lavoro accurato è stato dedicato anche alla vuotatura dei cassonetti stradali presenti in centro; alla pulizia delle adiacenze dei contenitori collocati in area Pentagono e al lavaggio delle pavimentazioni dei portici.

Nel turno pomeridiano gli Operatori di Quartiere hanno realizzato altre pulizie avendo premura di assicurarsi che tutte le condizioni eventualmente più critiche venissero prontamente risolte.

Per domani martedì 2 gennaio il servizio tornerà ad essere ordinario. Gli Operatori di Quartiere avranno cura di completare ulteriori interventi di rifinitura con le attività di spazzamento manuale e meccanizzato.

Aamps ringrazia i cittadini che quest’oggi hanno voluto complimentarsi con noi direttamente sul campo per quanto stavamo prontamente realizzando con la massima rapidità possibile.

“Allo stesso tempo vogliamo noi ringraziare i livornesi per essere stati accorti nel non creare condizioni di scarsa igiene e decoro di un livello tale che avrebbe potuto inficiare o rallentare le nostre attività. Niente di tutto questo!

Un motivo in più per augurare nuovamente alla nostra città e ai concittadini… BUON ANNO!”

