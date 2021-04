Home

Aamps salda i propri debiti, “Merito di Nogarin, sindaco coraggioso”

25 Aprile 2021

Aamps salda i propri debiti, “Merito di Nogarin, sindaco coraggioso”

Rifiuti, Aamps salda i propri debiti, fine concordato. Berti(M5S): “Merito di Nogarin, sindaco coraggioso”

Livorno, 25aprile 2021

“Quando si lavora per il bene comune, i risultati arrivano dopo anni, anche quando il testimone è passato ad altri.

L’attuale amministrazione di Livorno sta commettendo una grave scorrettezza istituzionale che non può essere taciuta.

Cinque anni fa un sindaco coraggioso ha deciso di portare in tribunale i bilanci una società pubblica oberata da milioni debiti.

Sarebbe stato più semplice fare finta di nulla, come succede in tante aziende partecipate:

continuare a spremere i contribuenti, fare tagli lineari al bilancio comunale e mettere i soldi in un servizio pubblico inefficiente.

Ma non era la cosa giusta da fare.

Grazie al concordato quella azienda pubblica oberata dai debiti (AAMPS), è stata risanata, riformata, sono stati tagliati gli sprechi, è stata resa competitiva e i creditori sono stati saldati.

La scelta in totale discontinuità con la gestione Pd scatenò i potentati locali, tra cui i sindacati storici, che provarono a spaventare la popolazione ripetendo come un mantra che 500 persone avrebbero perso i posti di lavoro. Così non è stato e un minimo di onestà intellettuale imporrebbe di ringraziare Filippo Nogarin e la squadra del M5S Livorno che ha preso questa scelta”.

Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Berti, a proposito della conclusione del concordato preventivo in continuità per l’azienda municipale dei servizi di raccolta rifiuti di Livorno, Aamps.

“C’è un aspetto non politico, ma istituzionale, che deve essere sottolineato – aggiunge Berti –

Qualcuno forse si ricorda le minacce all’indirizzo degli allora consiglieri 5 stelle di maggioranza, a cui va tutta la mia riconoscenza e il mio affetto, che si schierarono con Nogarin, difendendone e sostenendo la sua scelta.

Minacce che arrivarono a introdursi violentemente nella vita privata di amministratori locali che stavano democraticamente e legittimamente gestendo la cosa pubblica”.

“Sarebbe opportuno – conclude il deputato – che l’attuale amministrazione riconoscesse il lavoro fatto da una parte politica che non è in maggioranza, anche se il PD e altri hanno sostenuto che con il concordato AAMPS sarebbero arrivate le cavallette.

C’è una coerenza e una dignità anche nel riconoscere di aver sbagliato una previsione.

A beneficiare di questo sarebbe tutta la città, e una cultura del buon governo che è mancata per decenni di amministrazione Pd”.

