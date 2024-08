ABBAdream tribute: un viaggio immersivo nell’era d’oro degli ABBA in Fortezza Vecchia

Home

13 Agosto 2024

Livorno 13 agosto 2024

Il 14 agosto, la Fortezza Vecchia di Livorno si prepara a risplendere sotto le luci scintillanti di uno degli spettacoli più attesi dell’estate: ABBAdream, un tributo spettacolare che riporterà in vita l’energia e la magia della leggendaria band svedese ABBA.

Lo show, firmato Stage11, non sarà un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva che catapulterà il pubblico nell’affascinante mondo degli anni ’70, periodo in cui gli ABBA conquistarono il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Attraverso una selezione dei loro più grandi successi, dai primi brani come “Ring Ring” e “People Need Love” alle hit immortali come “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper” e “Take a Chance on Me”, ABBAdream farà rivivere le emozioni che hanno reso gli ABBA un fenomeno globale.

Sul palco, una band eccezionale, composta da musicisti straordinari, riproporrà le canzoni degli ABBA con una fedeltà impeccabile, ricreando quell’energia contagiosa che ha caratterizzato i loro spettacoli. I costumi scintillanti, le scenografie spettacolari e le coreografie curate nei minimi dettagli trasformeranno lo show in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Non mancheranno le proiezioni video e gli effetti speciali che arricchiranno ulteriormente l’esperienza, offrendo agli spettatori un’immersione totale nell’universo degli ABBA. ABBAdream celebrerà così cinquant’anni di carriera di una delle band più iconiche di tutti i tempi, dal trionfo all’Eurovision del 1974 con “Waterloo” fino a diventare leggende della musica.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 agosto alle ore 21:00 presso la Fortezza Vecchia di Livorno, per una serata che promette di essere indimenticabile, all’insegna della musica, del divertimento e della nostalgia.