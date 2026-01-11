Abbandona in altro Comune i rifiuti dell’attività chiusa, denunciato
Livorno 11 gennaio 2026 Abbandona in altro Comune i rifiuti dell’attività chiusa, denunciato
L’Arma della provincia di Livorno è attiva nei controlli di settore in relazione ai rispettivi comparti di specialità come nel delicato ambito del monitoraggio di condotte illecite in relazione al ciclo dei rifiuti.
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, durante un servizio di vigilanza ambientale, hanno rilevato un cospicuo abbandono di rifiuti al suolo in loc. La Mazzanta nel comune di Rosignano Marittimo.
A seguito degli accertamenti conseguenti alla rilevazione dell’illecito, è stato appurato trattarsi di materiale di scarto proveniente da un’attività operante nel settore del commercio di generi alimentari ed i militari sono riusciti a risalire ad un esercizio commerciale del cecinese, attualmente chiuso, denunciando all’Autorità Giudiziaria di Livorno il rappresentante dell’impresa di riferimento.
Il 45enne è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di rifiuti, ritenendo sussistenti gli estremi di reato previsti dal vigente codice dell’ambiente.