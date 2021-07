Home

Cronaca

Abbandono animali, Di Liberti: “Pratica incivile, Lega sempre al fianco degli animali”

Cronaca

22 Luglio 2021

Abbandono animali, Di Liberti: “Pratica incivile, Lega sempre al fianco degli animali”

Livorno 22 luglio 2021

“Anche quest’anno si ripresenta l’incivile abitudine dell’abbandono di cani e gatti.

L’abbandono alimenta anche il randagismo ed è importante rinnovare l’opera di sensibilizzazione contro l’abbandono, soprattutto in questi giorni di piena estate.

In Italia abbandonare gli animali è reato, eppure ogni anno il dramma si ripete per migliaia di cani e gatti. E, puntualmente, purtroppo, nel periodo estivo si registra un’impennata del fenomeno. E i numeri di quest’anno sono davvero drammatici.

Abbandonare gli animali non rappresenta soltanto un atto disumano e di grande inciviltà, ma anche di un gesto altamente pericoloso, considerato che nel nostro Paese migliaia di incidenti stradali, spesso anche mortali, sono causati da animali abbandonati; chi abbandonano cani e gatti non commette soltanto un reato ai danni dell’animale stesso, ma potrebbe rendersi responsabili anche di omicidio colposo. La Lega è da sempre impegnata in prima linea nella difesa e nella tutela dei nostri amici a quattro zampe, lo dimostrano gli atti parlamentari depositati nel corso degli anni, lo dimostra il costante e continuo lavoro in questo senso anche a livello locale, come a Livorno stiamo facendo, su questo tema.

E’ una questione di civiltà sulla quale non retrocederemo di un solo millimetro”- commenta il consigliere comunale Gianluca Di Liberti responsabile regionale del dipartimento tutela e benessere animali, da sempre in prima linea nel contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono degli animali a quattro zampe.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin