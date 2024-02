Home

Abbandono di rifiuti al Gabbro: individuato il responsabile, entro domani l’area sarà ripulita

8 Febbraio 2024

Gabbro (Rosignano, Livorno) 6 febbraio 2024

Nei giorni scorsi sono pervenute all’Amministrazione Comunale alcune segnalazioni riguardanti l’abbandono di rifiuti presso la frazione di Gabbro. Una concentrazione di illeciti abbandoni, segno di inciviltà e di disinteresse verso il territorio.

Per ripulire l’area e risolvere il problema, Rea Spa, che si occupa della gestione dei rifiuti per conto del Comune di Rosignano, si è da subito resa disponibile per intervenire, ma prima di farlo il Sindaco Daniele Donati ha dato mandato alla Polizia Municipale di realizzare un controllo volto ad individuarne i responsabili. E così, tempestivamente, gli agenti del Servizio Operativo Eco Ambientale della Polizia Municipale, si sono recati al Gabbro riuscendo a reperire tra i rifiuti alcuni documenti personali inequivocabilmente riconducibili a cittadini residenti nel territorio comunale.

Sono state effettuate le indagini del caso, dalle quali è emersa una chiara responsabilità a carico di un soggetto, che sarà punito in termini di legge.

Si coglie l’occasione per ricordare che con l’entrata in vigore della legge 137/2023, a partire dal 10 ottobre scorso, l’abbandono di rifiuti è sanzionato penalmente anche se commesso da parte di un privato cittadino.

Inoltre, qualora il soggetto individuato come responsabile non provveda autonomamente al corretto smaltimento di quanto abbandonato, sarà obbligato con un’ordinanza sindacale a ripulire l’area dai rifiuti abbandonati. In alternativa, dovrà rimborsare l’Amministrazione Comunale per le spese dell’intervento sostitutivo di rimozione dei rifiuti abbandonati a lui addebitati.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno incontrato il cittadino, che ha ammesso la responsabilità, e che tra oggi e domani, dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti che sono a lui riconducibili.

In ogni caso, gli altri rifiuti, accumulati nel frattempo, saranno comunque rimossi da Rea Spa il prossimo venerdì 9 febbraio.

